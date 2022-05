Nedtur: Landsholdsstjerne alvorligt skadet

Den danske landsholdsprofil Line Haugsted står foran en længere pause, efter hun har fået dommen over sin skade i skulderen.

Det fortæller hun til TV 2 Sport.

- Der er estimeret cirka et halvt år plus minus. Jeg skal opereres på tirsdag. Det er det, eksperterne mener, der skal til, for at armen kommer til at fungere optimalt igen, siger hun.

Dermed er hendes EM-deltagelse i november også i reel fare.

Line Haugsted pådrog sig skaden under semifinalekampen mellem Viborg HK og Team Esbjerg. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Line Haugsted er en af de helt store profiler på det danske landshold, og derfor ville det være noget af et tab for landstræner Jesper Jensen, hvis han må se bort fra den stærke bagspiller.

Hun fortæller til mediet, at hun ikke endegyldigt ved, om hun kan nå at blive klar, men at 'det umiddelbart ser presset ud' i forhold til at nå det inden EM går i gang 4. november.

Det var under DM-semifinalen den 18. maj mod Team Esbjerg, at den 27-årige Viborg HK-spiller faldt til jorden og slog skulderen. Det blev samtidig hendes sidste kamp for klubben.

Til sommer skifter hun nemlig til den ungarske storklub Györ.

