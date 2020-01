Nej, nej, nej: Uheldene vælter ned over EM-truppen

Der går stort set ikke en dag, uden et nyt uheld rammer Danmarks EM-trup. Denne gang har det ramt holdets anfører, Niklas Landin, der måtte springe torsdagens træning i Frederiksberghallen over.

Landin, som også er Danmarks førstevalg i målet, var blevet tilbage i sin seng på Hotel Scandic med et maveonde.

- Det vælter ned over os, fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen, som efterhånden er noget frusteret over de mange skader og uheld, som har ramt holdet.

Niklas Landin har lagt sig med et maveonde. Foto: Jens Dresling

Ved onsdagens træning var det Mikael Damgaard, der måtte udgå med en skadet tommelfinger på venstre hånd.

- Men han burde kunne træne med i dag, Det var mere et slag, end det var en skade, siger landstræneren inden den lukkede træning,

Ekstra Bladet nåede da også at se, at Damgaard deltog i opvarmningen med en forsvarlig indtapning af sin tommelfinger.

- Jeg kunne godt tænke mig en dag uden dårlig nyt, siger Nikolaj Jacobsen, før han gør status over de øvrige skadede spillere, der tæller Rasmus Lauge, Lasse Svan og Magnus Landin.

- Lauge trænede lidt med i går. Hos ham prøver vi hele tiden at øge belastningen dag for dag. Men om det er nok til at spille mod et aggressivt islandsk forsvar på lørdag, ved jeg ikke endnu.

- Svan er meldt ude til kampen mod Island. Det er ikke planen, at Magnus Landin skal træne i dag, så jeg har svært ved at bevare optimismen i forhold til hans deltagelse på lørdag.



Nikolaj Jacobsen har nok at tumle med. Foto: Jens Dresling.

Fredag kl 20 skal landstræneren melde i hvert fald 15 navne ind til den trup, som senest lørdag morgen klokken 9.00 kan vokse til 16. Desuden må han udtage to reserver. I det indledende gruppespil må han foretage to udskiftninger.

Men hvor mange navne har han egentlig på sit papir, når man nu trækker både Magnus Landin og Lasse Svan fra..

- Jeg har da 15 navne, jeg kan melde ind. Dem er jeg sikre på.

- Når man så træningen i går, virker det til, at du er meget opsat på at få både Jacob Holm og Michael Damgaard med i truppen mod Island?

- Det er der også en god mulighed for. Vi møder et meget aggressivt forsvar, og jeg skal bruge folk, der kan vinde nogen mand-mand-dueller. Ellers får vi det svært overfor den måde, Islands træner, Gudmundur Gudmundsson, gerne vil spille forsvar.

- Men kan det så blive Morten Olsen, der må stå over?

- Der er nogen, der skal blive til overs. Men fordi man ikke spiller en kamp, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan spille den næste. Der kommer nye modstandere, og jeg har mulighed for at lave udskiftninger.

- Men du skal vel holde en af de udskiftninger til en målmand?

- Sådan tænker jeg nu ikke. Skulle man være så uheldig, at en målmand bliver skadet, må man stå med en i en enkelt kamp. Værre er det heller ikke. Så kan man skifte igen i næste kamp, siger Nikolaj Jacobsen.

Han blev i øvrigt på TV2 bragt i spil som en mulighed som afløser for Klavs Bruun Jørgensen hos kvindelandsholdet. Altså en form for dobbeltjob. Eventuelt i samarbejde med Esbjergs Jesper Jensen, som er Ekstra Bladet Bladets favorit.

- Det ønsker jeg ikke at kommentere, sagde Nikolaj Jacobsen, inden han samlede sin lidt decimerede trup i en rundkreds i Frederiksberghallen.

