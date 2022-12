NFH gør arbejdet færdigt mod Viborg og når i gruppespil

Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) skal spille europæiske kampe i det nye år.

Det står klart, efter at NFH lørdag spillede den anden af to kvalifikationskampe til gruppespillet i European League mod Viborg HK.

Det første møde mellem de to klubber endte med en storsejr på 34-21 til NFH, og det skulle derfor gå meget galt for Kristina Kristiansen og resten af holdet, hvis Viborg skulle ende med billetten videre.

Det gjorde det ikke. Kampen endte 30-30.

Viborg førte med tre ved pausen og kom undervejs i anden halvleg foran 23-18, men derfra fik NFH langsomt halet ind igen.

Ikast Håndbold kommer også til at være med i gruppespillet i European League, der begynder i januar. Midtjyderne har dog sluppet for at skulle spille kvalifikationskampe for at nå dertil.

I sidste sæson var Ikast - der dengang hed Herning-Ikast - med i turneringens Final 4-stævne, hvor det endte med en fjerdeplads. Viborg deltog også i Final 4 og nåede i finalen. Her blev det til et nederlag til tyske Bietigheim.