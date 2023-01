NFH taber til nordmænd trods sent comeback

Det så lovende ud for Nykøbing F. Håndboldklub (NFH), da holdet lørdag i Arena Næstved tog imod norske Sola i European League.

I første halvleg førte NFH flere gange med tre mål, men efter pausen gik det galt for det danske hold, og så endte Kristina Kristiansen og co. med at tabe 26-28.

NFH har fået en tung start på gruppespillet i European League. Nu med to nederlag i to kampe.

NFH fik en god start lørdag og etablerede en tremålsføring. Sola begyndte dog så småt at komme i gang, og cirka halvvejs i første halvleg fik nordmændene udlignet til 7-7.

Cecilie Greve i NFH-målet gjorde dog livet svært for gæsterne, og takket være den stærke keeper gentog det danske hold kontrollen over kampen.

NFH's føring kom igen op på tre mål, inden Sola takket være sløset dansk spil fik reduceret til pausestillingen 12-13.

Efter pausen fortsatte det med at gå ned ad bakke for NFH. Sola startede med først at udligne og derefter at komme foran 14-13.

NFH fik udlignet et par gange, men så begyndte nordmændene at trække fra. Fra 15-15 blev det 19-16 til Sola, der havde taget teten.

Da det blev 23-18 i norsk favør med lidt over ti minutter tilbage, begyndte det at se meget svært ud for NFH.

Men så kom hjemmeholdet pludselig i gang. På fem gode minutter fik NFH reduceret til 25-26, og så måtte Solas træner tage en timeout.

Med et minut tilbage havde NFH mulighed for at udligne, men Elma Halilcevics skud fra venstrefløjen gik lige nøjagtigt ikke ind, og så lukkede Sola kampen med en scoring i den anden ende i det efterfølgende angreb med 20 sekunder tilbage.