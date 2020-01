Niklas Landin: Det er katastrofalt

Målmanden gjorde, hvad HAN kunne – men indrømmer, at for mange af de rutinerede svigtede

MALMØ (Ekstra Bladet): - Jeg er meget skuffet. Det var ikke det, vi håbede og troede på, men med den indsats kunne det ikke blive til mere. Vi kom forfærdeligt i gang og brændte, jeg ved ikke hvor mange 100 procent-chancer, og så hang vi efter, til der manglede fire minutter. Vi havde muligheden for at lukke kampen og formåede – som mod Island – ikke at udnytte det.

Niklas Landin er mildest talt ikke glad. Målmanden rev 20 redninger ud af buret, men til næsten ingen verdens nytte. Et point gør Danmark afhængig af Islands kamp mod Ungarn på onsdag.

- Vi er ekstremt skuffede over indsatsen. Det ene point ved vi ikke, om vi kan bruge til noget. Håbet lever selvfølgelig stadig, men vi skal have en hjælpende hånd – og så skal vi jo også selv gøre arbejdet mod Rusland.

- Jeg havde egentlig en pissegod følelse, da vi kørte ud til kampen. Det er et fantastisk hold, når det hele kører inde på banen, og i dag kører det ikke. Inden kampen kunne man se på folks øjne, at de var klar, men det var noget andet, vi viste.

Var i for selvsikre?

- Nej, for vi kunne godt se i første halvleg, at det ikke kørte. Vi var slet ikke sikre på, at vi ’bare’ ville hente dem til sidst. Vi får mange tilbageslag i løbet af kampen, og de spiller os også bare taktisk klogt, det må man lade dem. Men vi har mest os selv at takke for, vi kun spiller uafgjort.

Landin er heller ikke enig i, at defensiven stod stærkt:

- Jeg synes ikke, vi står okay i forsvaret. Vi laver stadig nogle fejl og koncentrationssvigt, som gør, at de får billige mål, så på den måde kunne forsvaret også have været bedre i dag. Det er ikke kun angrebsspillet, vi kan lægge den over på.

Hvordan bliver de næste dage?

- Det er selvfølgelig en lortefornemmelse. Vi må grave os op igen, og vi vil selvfølgelig gøre alt for at vinde over Rusland, og så må vi se, om islændingene er lidt gode ved os. Men vi skal nok hjem lige at snakke nogle ting igennem, som vi startede på allerede i omklædningsrummet.

- Det er ærgerligt, at der ikke er flere af de rutinerede, der tager dirigentstokken og leverer en solid indsats. Så havde vi også vundet. Der var bare for mange, der ikke ramte dagen, og det er katastrofalt, når man spiller om at gå videre i et EM, siger Niklas Landin.

