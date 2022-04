Niklas Landin skifter hjem til Danmark

Den stjernespækkede oprustning fortsætter i Aalborg Håndbold.

Den nordjyske klub henter verdens bedste håndboldspiller, Niklas Landin, fra næste sommer. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Han kommer hjem til Danmark på en fireårig kontrakt, der løber fra 2023-2027.

- Jeg har haft nogle fantastiske år i Tyskland, men der har gennem den seneste tid været nogle familiære udfordringer, som vi løser bedst ved at vende hjem til Danmark. Samtidigt har jeg også fortsat store sportslige ambitioner, og her var Aalborg Håndbold det perfekte match, siger Landin.

- Jeg har selvfølgelig fulgt de flotte præstationer, klubben har præsteret og har også flere gange været på besøg og opleve den fantastiske stemning i Sparekassen Danmark Arena. Det har imponeret mig, og jeg glæder mig virkelig til at blive en del af projektet.

Danmarks to største stjerner i Aalborg

Til sommer kommer Mikkel Hansen til den danske klub, og Aalborg kommer derfor til at have de to største danske stjerner på sit mandskab fra 2023.

33-årige Landin var på kontrakt i tyske THW Kiel frem til 2025, men forlader altså den tyske Bundesliga-klub inden da.

I seneste uge blev den danske målmand kåret til verdens bedste håndboldspiller, efter han vandt VM-guld og tog OL-sølv sammen med det danske landshold i 2021. Det var anden gang, at Landin modtog den fornemme pris.

Landin skiftede til tyske Rhein-Neckar Löwen i 2012. Tre sæsoner senere gik turen så til Kiel.

Han har dermed spillet i udlandet i over ti år, hvilket er minimumsgrænsen for at kunne vende hjem til Danmark og spille på den såkaldte forskerordning, hvor skattesatsen er lavere.

