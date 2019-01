Niklas om busstop-farcen: Jeg fik vist en koger

HERNING (Ekstra Bladet): Fire point med i mellemrunden. Den del af presset er nu pist væk, og med Mikkel Hansen, Niklas Landin, Henrik Møllgaard og Rasmus Lauge på toppen – for nu lige at nævne en kvartet – ser VM’s fortsættelse lys ud.

- Det var dejligt at få den modstand. Vi løste Norge rigtigt godt og fik lagt presset over på deres venstrehænder, og det betød meget, siger Niklas Landin, der såmænd tror, Danmark og Norge kan løbe på hinanden igen: På VM’s sidste dag.

- Jeg tror faktisk, at Norge har rigtigt gode chancer for også at gå videre, så taberen i dag er bestemt ikke ude af spillet i kampen om en semifinale. Vi har sat os i en god position, men den har vi tidligere prøvet at være i, og så glippede det alligevel. Men vi tænker kun på kampen mod Ungarn nu.

Glæde? Jo da. Mikkelk Hansen, Niklas Landin og Henrik Møllgaard spillede alle til topkarakter i opgøret mod Norge. Foto: Jens Dresling

Din scoringsprocent i dag er jo ren lort!

- Haha, ja. Sidst var den 100, så nu må den være 50 procent. Det er vel okay. Det er bedre end dem i bagkæden, ikke. Det er ikke alle bagspillere, der holder 50 procent, siger keeperen, der ramte forbi på tomt norsk mål.

Mod slutningen af første halvleg tog han sig en ordentlig blunder under en norsk kontra, da han blev stående som en pendler, der bare så bussen suse forbi stoppestedet.

Du blev siddende på bænken, hvad skete der lige der?

- AAARGH. I får da også alt med. Æhm, der sker det, at vi utroligt ofte er i undertal. Det føler jeg i hvert fald, og det troede jeg så også, vi var der. Jeg står egentlig bare og venter på, at der er én, der vil skifte med mig, så jeg kan komme ind.

- Men alle løber bare forbi! Jeg står bare og tænker: Hvorfor er det lige, de ikke kommer? Så kigger jeg op på tavlen – og okay… Det er nok derfor, de ikke gør det.

Nikolaj tog det med et smil!

- Ja, det virkede som om, det ragede ham en høstak, at jeg havde den blødning der. Nej, det var en koger fra min side. Jeg sad egentlig bare og tænkte over, hvordan jeg skulle angribe det næste skud.

Kan man kalde det en tællefejl?

- Ja, det kan man sige.

Den lettere farce-agtige situation udspillede sig, da Rasmus Lauge for første gang bragte Danmark i front med fem ved 16-11 og kostede på sin vis en lyn-kasse til nordmændene. Men Nikolaj Jacobsen tog det pænt.

- Det er, hvad der sker. Det lever man med, når man har vundet.

Synes du, Mikkel fik sat et par ting på plads i dag?

- Ja, det synes jeg. Det var vel, hvad vi alle forventer af Mikkel, og vi vidste, at i så stor en kamp, er Mikkel der altid. Det kommer slet ikke bag på mig, i hvert fald.

