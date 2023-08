Nikola Karabatic indstiller karrieren

Håndboldstjernen Nikola Karabatic indstiller sin aktive karriere efter den kommende sæson.

Det meddeler den 39-årige franskmand på Paris Saint-Germains hjemmeside fredag.

- Jeg tager i dag hul på min 22. og sidste sæson som professionel. Det sker i Paris Saint-Germains farver, en klub der betyder så meget for mig.

- Gennem alle disse år har jeg givet mit hjerte og min sjæl til denne sport, som jeg elsker så meget og respekterer mere end noget andet.

- Jeg har givet mit sind og min krop til denne fysisk og mentalt krævende disciplin, skriver Karabatic i sin afskedshilsen.

Karabatic har spillet i PSG siden 2015. Tidligere var han også forbi Montpellier, THW Kiel og FC Barcelona.

Han blev kåret til verdens bedste spiller i både 2007, 2014 og 2016.

Med Frankrig har Karabatic tre gange vundet OL, ligesom det er blevet til fire verdensmesterskaber og tre europamesterskaber.

Cv'et tæller også utrolige 19 nationale mesterskaber - 15 franske og 4 tyske - samt 3 Champions League-triumfer.

Og hvis det står til stjernen kommer der endnu flere titler til samlingen, inden sæsonen er forbi.

- I kan regne med, at jeg giver mig 200 procent. Det er det mindste, jeg kan gøre for at vise jer min taknemmelighed, skriver Karabatic.