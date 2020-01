Nikolaj advarer: Det er livsfarligt

Ny struktur og uheldig lodtrækning betyder, at Danmark kommer under hårdt pres ved EM

Et job som landstræner i et forvænt håndboldland som Danmark er ikke for svage sjæle. Og hvis træneren oveni skal passe et fuldtidsjob som klubtræner i Tyskland, så skal det næsten gå galt.

Det var vilkårene for Nikolaj Jacobsen for et år siden, hvor Danmark vandt VM. Under slutrunden måtte han tage sovepiller for at kunne finde hvile, og ellers levede han et liv med vanvittig stress, enorme søvnproblemer og et blodtryk på den forkerte side af 260.

Men nu har han mod sædvane haft et roligt halvt år, hvor han har kunnet koncentrere sig om jobbet som landstræner. At han sidste sommer stoppede som klubtræner i tyske Rhein-Neckar Löwen og flyttede med familien hjem til Thurø, har især været godt for hans hvilepuls.

Nu er han således frisk og klar til en ny slutrunde, denne gang EM, som for Danmarks vedkommende begynder lørdag aften i Malmø mod Island.

– Det har været noget helt andet, end jeg har været vant til de sidste fem år. Vi er flyttet hjem som familie, og det har været rigtig godt. Vi trives alle sammen. Vores søn Linus er glad for sin nye skole. Vi er kommet tættere på mine brødre og Linettes familie. Det har været et rigtig godt halvt år, siger Nikolaj Jacobsen.

Men den kommende slutrunde skal nok få pulsen op igen. EM er for første gang udvidet fra 16 til 24 hold, og som noget nyt går kun to ud af fire hold videre fra det indledende gruppespil. Danmark er i pulje med Island, Ungarn og Rusland, tre absolut dygtige hold.

Nikolaj Jacobsen instruerer sine spillere. Foto: Lars Poulsen

– Spørgsmålet er, om vi er i stand til at levere på dagen. Den her gruppe er livsfarlig, for kan du ikke levere, er det hurtigt overstået. Det er første gang, vi skal ud i den her turneringsform, hvor kun to hold går videre. Derfor ville jeg godt have været i en anden pulje med hold, der er lidt dårligere. For eksempel Sveriges pulje, hvor de har fået Schweiz og Polen.

– Du er selv inde på, at I kan blive slået ud allerede i det indledende gruppespil. Har du tænkt den tanke til ende?

– Det er jeg bare nødt til. Da vi for to år siden var i pulje med Ungarn, Tjekkiet og Spanien, hvor de tre bedste hold gik videre, havde man en vis sikkerhed for, at vi nok skulle klare det.

– Jeg tror da også, at vi nok skal gå videre denne gang, men man er bare nødt til at have i baghovedet, at det er hurtigt overstået, hvis man kommer med den forkerte indstilling.

– Hvilke konsekvenser vil det få for herrehåndbolden, hvis Danmark ryger ud allerede efter indledende runde?

– Så er det en håndboldturnering. Sådan er det. Så kommer der et OL om et halvt år. Man kan sige, at så sparer vi kræfter. Det kommer ikke til at betyde noget for dansk herrehåndbold, at man skulle misse en turnering.

– Det er selvfølgelig ikke målet, men heldigvis er vi allerede kvalificeret til de to næste slutrunder, OL og VM. Gud forbyde det sker, men sker det, så er det ikke værre end det, siger Nikolaj Jacobsen.

Tre skrappe på stribe: Island - Ungarn - Rusland

Når Danmark lørdag møder Island i Malmø, er der især en mand hos islændingene, som vil gøre alt for at banke de forsvarende verdensmestre.

Gudmundur Gudmundsson stod i spidsen for det danske landshold, da det vandt OL-guld i Rio i 2016. I stedet for en forlængelse blev han efter et mislykket VM i Frankrig fyret efter et kedelig forløb med megen mudderkastning. Hans afløser blev Nikolaj Jacobsen.

Siden har Gudmundsson været omkring Bahrain som landstræner, men nu er han tilbage hos Island, som han før har skabt store resultater med.

Den danske landstræner er udmærket klar over, hvad der venter ham i morgen aften.

– Er du tilfreds med den rækkefølge I får holdene ved EM. Island, Ungarn og Rusland?

– Jeg ville godt have haft Island i kamp tre. De kan ikke prale af helt den samme bredde, som vi har. Men det er, som det er. Vi ved, at Danmark-Island er lig med et tæt opgør. De kommer til at stå helt oppe i struberne på os.

– Og så får I Gudmundur Gudmundsson oveni?

– Vi ved, det er en mand, der forbereder sig helt ned til den mindste detalje. Han fik en flot afsked med Danmark med OL-guldet, men så kom der desværre alt det fnidder bagefter, så jeg tænker da, at han godt lige vil sige tak for sidst.

Det bliver til et gensyn med Gudmundur Gudmundsson, når Danmark møder Island.

– Men spiller vi godt, så skal vi slå Island. Sådan er rangordenen. Vi kommer som verdensmestre og har også de bedste spillere.

– Ungarn venter i kamp to, men stiller op uden deres største stjerne. Playmakeren Mate Lekai er ude med en skade. Det samme er Richard Bodo. Det er vel et stort tab?

– Det gør Ungarn til en anden størrelse. Jeg har siddet og set lidt af dem. Det er stadig et fint håndboldhold, men det er et hold, vi skal slå, når de mangler to så dygtige spillere.

– Rusland venter i den sidste puljekamp. En slumrende gigant man let kan komme til at undervurdere eller hvad?

– De er faktisk gode. De har rigtigt gode spillere. Jeg har set deres kamp mod Portugal, som Portugal vandt med to. Men Rusland skal vi passe på. Det er ikke et hold, der kommer til at vinde EM, men har de en dag, hvor alle rammer noget, er der virkeligt mange dygtige spillere på holdet, siger Nikolaj Jacobsen.

Nu bliver Nikolaj en rigtig træner

Han har som træner vundet guld med sine klubber i både Danmark og Tyskland, og sidste år førte han landsholdet til det første VM-guld i historien.

Alligevel blev Nikolaj Jacobsen efterfølgende jaget på skolebænken for at gennemføre EHF Master Coach, der giver adgang til EHF Pro License, som er et krav, at minimum en af lederne på sidelinjen har.

Landstræneren havde troet, at han kunne nøjes med at løse opgaverne derhjemme og undgå klasseundervisning i DFH-regi med mødepligt som på en anden kommuneskole. Men der var ingen vej udenom.

– Hvordan går det med din træneruddannelse?

– Det går godt. Det går fremad.

– Hvornår bliver du færdig?

– Det ved jeg ikke. Vel efter OL på et tidspunkt.

– Har du så lært noget?

– Det kører fint nu. Vi har alle sammen indgået nogle kompromiser, og så er jeg på et rigtig godt hold med dygtige folk. Også med trænere der er yngre end mig. Så kan jeg forhåbentligt videregive lidt af min erfaring.

– På holdet er blandt andre Jacob Larsen fra Nykøbing Håndbold, landsholdets assistenttræner Henrik Kronborg, Kristian Danielsen fra Odense Håndbold og den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen. Det er et godt forløb jeg har med dem, siger Nikolaj Jacobsen.

