Nikolaj advarer: Så når vi ikke semifinalen

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Hvis Danmark og Slovenien som forventet viser sig at være de to stærkeste hold i gruppen, vil en eventuel vinder af aftenens kamp få to vigtige point med videre til mellemrunden i næste uge.

Derfor bliver kampen af holdets anfører, Niklas Landin, kaldt for en lille gruppefinale.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lagde ved pressemødet forud for kampen heller ikke skjul på kampens betydning. Og han betonede vigtigheden af, at der ikke er råd til at begå de samme mange fejl som mod Montenegro i åbningskampen torsdag aften. Det vil blive straffet af et slovensk hold, som er væsentligt bedre besat end torsdagens modstander.

- Har du fået reflekteret over jeres mange fejl mod Montenegro?

- Jeg har sagt det til spillerne. 10 fejl, det går ikke. Og hvad gør man så ved det. Det er den slags spørgsmål, man aldrig rigtig får besvaret. Nogle gange lykkes det bare over 60 minutter, andre gange gør det ikke.

Nikolaj Jacobsen advarer inden kampen mod Slovenien. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tror ikke, der er nogen entydig forklaring. Man kan sige, at vi går lidt for meget ned i tempo. Og lod bolden gøre for lidt af arbejdet i anden halvleg. Hvilken grund der er til det, kan jeg ikke svare på.

- Selvfølgelig har vi snakket om det. Men det som egentlig bekymrer mig mest, er de huller, vi giver væk. Vi er langt bedre, men taber alligevel perioder med 3-0 på kort tid. Det kan du ikke ved et EM. Så er jeg nødt til at sige, at så når du ikke til semifinalerne. De perioder skal vi først og fremmest have udryddet, siger landstræneren.

Han føler sig dog bedre forberedt på Slovenien, end han gjorde mod det coronaramte mandskab fra Montenegro.

- Slovenien er er fysisk meget stærkt hold. Det er også et hold, som har stor erfaring med turneringer, og som har spillere i topklubber i Europa.

Sloveniens Blaz Blagotinsek, i blåt, måler 2.08 meter og er en kæmpe på stregen. Foto. Lars Poulsen.

- Mod Slovenien får vi for alvor svar på, hvilken vej vi kan tillade os at kigge i turneringen.

- Mod Montenegro var du usikker på, hvem I egentlig skulle møde. De slovenske spillere kender du. Er du så mere tryg?

- Ja, det er klart. Her kommer nogen spillere, vi kender lidt bedre. Vores egne møder dem på kryds og tværs i diverse ligaer og i Champions League. Spillemæssigt er vi noget mere opdateret, end vi var mod Montenegro, siger Nikolaj Jacobsen.

Anfører Niklas Landin er ikke helt så kritisk som landstræneren efter åbningskampen.

- Overordnet var det fint mod Montenegro. Vi fik en sejr på ni mål i en åbningskamp, og det er aldrig helt skidt.

Niklas Landin er mere tryg ved at møde Slovenien. Foto: Lars Poulsen.

- Samtidig ved vi godt, at vi lavede lidt for mange uprovokerede fejl. Det bunder nok i åbningskamp, og i at vi spillede mod et hold, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad de stillede op med.

- Er du mere tryg ved Slovenien, som I kender så godt?

- Vi er alle sammen mere trygge nu. Vi har været inde og mærke hallen og samtidig ved vi også godt, at Slovenien er det stærkeste hold efter os selv i den her gruppe. Det bliver en lille gruppefinale.

- Er der noget hos dem, der kan overraske jer?

- De har mange lidt mindre spillere, som er utroligt rappe på fødderne. Det skal vi dæmme op for, og samtidigt har de nogen store stregspillere, som har mange kilo at rykke rundt med.