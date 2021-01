Nikolaj advarer: Vi bliver straffet

Første halvleg mod Norge var en opvisning i slendrian og smøl!.

Nu advarer landstræneren sine spillere, for indstillingen skal være en helt anden, når Danmark fredag i næste uge åbner VM mod Bahrain og derefter møder D.R. Congo og Argentina i den indledende gruppe.

På papiret ’lette’ modstandere. I praksis helt andre størrelser, og specielt Bahrain og Argentina kan blive grumme, hvis landsholdets stamme ikke er klar fra start.

- Der er rigtigt meget, vi skal nå, og det kunne man også godt se i dag. Vi er ikke endnu der, hvor vi skal være, siger Nikolaj Jacobsen, der råbte ’gammelmands-håndbold’ mod sine spillere inden pausen.

- Første halvleg var dårlig! Anden halvleg var rigtigt god. Jeg skal have fundet nogle opstillinger, nu Rasmus Lauge ikke er med, og vi fandt nogle fine kombinationer i dag og nogle, der ikke helt kunne lade sig gøre, siger landstræneren, der løfter en advarende pegefinger:

- Jeg har sagt til spillerne, at sådan går det ikke at starte VM, for så bliver vi straffet. Både Argentina og Bahrain er for gode til, at vi kan ligge og spille i det tempo.

Stop en Hald! Hvor tror du egentlig, du skal hen? Simon Hald har pænt fat i Christian O'Sullivan undervejs i løjerne i Kolding. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Danmark havde problemer med netop Bahrain for snart fem år siden, da der var OL-kvalifikation i en fyldt Boxen i Herning.

- Nej, det er de ikke lette, og jeg har nu set Argentina spille mod Rusland og Spanien - og godt nok mod de to nationers B-hold - men der er mange gode boldspillere hos sydamerikanerne, og de vil være skarpe.

- D.R. Congo har mange spillere fra den næstbedste franske liga, og nu står jeg ikke og fortæller, at vi skal have problemer mod dem – men vi går ikke bare lige ind og vinder med 30 mål, lyder advarslen fra Nikolaj Jacobsen.

Han er ikke toptunet på video på modstanderne, men han har set Bahrain i et år gamle kampe ved de asiatiske mesterskaber og i to friske testkampe mod Egypten.

- Bahrain spiller rigtig fin håndbold, og Argentina driller altid de store hold, hvis de ikke rammer niveau, siger Nikolaj Jacobsen.

Mathias Gidsel gik uimponeret til værks, da han fik chancen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han uddelte roser til de unge, hurtige og vilde.

- Vi fik sat nogle små, hurtige spillere ind, der kunne flytte fødderne, og Mads Mensah, Jacob Holm og Mathias Gidsel spiller en fin anden halvleg sammen med både Magnus Saugstrup og Simon Hald på stregen.

- Vi skal hjem og have kigget på en del ting, men grundlæggende står vi godt defensivt, og så har vi også en vanvittigt dygtig målmand.

Dagens store vinder var dog nok Jacob Holm, der er i konkurrence med Morten Olsen om spilletid.

- Jacob har jo de kvaliteter, som ikke så mange andre i truppen har, nu Rasmus Lauge og Lasse Møller er ude. Vi får brug for Jacobs mand/mand-kvaliteter, og vi så i første halvleg, at præcis i dag havde vi problemer uden dem, siger Nikolaj Jacobsen.

