Nikolaj afviser disharmoni: Jeg ved ikke, om vi fik nok ud af Mikkel

MALMØ (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen glider lynhurtigt af på spørgsmålet: Fik Danmark nok ud af Mikkel Hansen under et EM, der varede alt for kort.

Paris-stjernen var ude med det, der meget let kunne tolkes som kritik af hans vikariat på højre back i første halvleg mod Ungarn. Mikkel Hansen gik i TV2’s studie i flæsket på stationens udlægning af det interview, han gav dagen inden kampen mod Rusland og mente, TV2 var ude på at så splid mellem ham og landstræneren.

Han havde sagt, at han var frustreret over at have bolden så lidt, som det var tilfældet.

- Ja, naturligvis. Jeg er normalt en spiller, som har bolden meget, så det er da klart, at det er en lille smule anderledes. Men hvis det er sådan, vi mener, vi skal vinde kampene, så er det jo sådan, det er, sagde han til TV2

- Hvad ville du ønske, I gjorde anderledes?

- Det ved jeg ikke. Det må du snakke med min træner om.

Ekstra Bladet talte med Henrik Kronborg inden kampen mod Rusland.

- Men han har jo været ude at sige, han ikke er så tilfreds med…

- Ej, skal vi nu ikke lige… Vi vandt VM sidste år med Mikkel på højre back!!! Skal vi ikke sige det, siger Henrik Kronborg,

Nikolaj Jacobsen svarer efter det danske EM-exit på spørgsmålet, om holdet fik nok ud af Mikkel Hansens store evner i denne slutrunde:

- Det ved jeg ikke, om vi har. Jeg synes ikke, vi har fået nok ud af det potentiale, der er i truppen, men jeg kommer ikke til at stå og evaluere spillerne i et offentligt forum. Vi må bare erkende, at vi som hold ikke var dygtigt nok.

- Er der disharmoni i truppen?

- Der er ikke disharmoni, det kan jeg i hvert fald afvise, men der er da ingen tvivl om, at når man kommer ind, bliver ramt på selvtilliden, og man er skuffet, jamen så afspejler det sig. Det kan man også se i dag. Jeg tror, vi laver 10 tekniske fejl i første halvleg, og under VM lå vi med et snit på fem pr. kamp. Så der er jo også noget med tro på egne evner, som også spiller ind, siger landstræneren.

- Så er det klart, at de tre andre hold kan spille frit mod os. Vi har et kæmpe pres på os, og det har vi måske ikke været dygtige nok til at håndtere denne gang.

Væk fra Malmø - og det hurtigst muligt. Landsholdet tager bussen kl. 10 torsdag formiddag. EM er slut! Foto: Lars Poulsen

- Kan man ikke også blive så sejrsvant, at man tror, ting kommer let?

- Jeg synes jo ikke, det har været tilfældet, fordi vi har jo snakket om, at vi vidste, de andre ville være fem-ti procent mere klar, når de mødte verdensmestrene. Vi ved jo godt, hvordan vi selv tænker, når vi møder dem, der vandt sidste slutrunde. Det pres har vi måske heller ikke været godt nok til at modstå.

Henrik Kronborg efterlyste attitude inden kampen. Har den manglet?

- Jeg synes jo ikke, vi manglede gejst i den første kamp. Vi står her nu og har tabt en håndboldkamp med et mål, og der er ikke tvivl om, at det, der gør mest ondt, er Ungarn-kampen. Der rammer vi ikke det niveau, vi bør gøre.

- Har det noget med indstilling at gøre?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi får jo egentlig en god start i alle kampe, så det er ikke sådan, at indstillingen ikke er der. Men der er ingen tvivl om, at der været nogle ting med skader og så videre, så taber vi den første kamp – og så kommer man jo under pres. Strukturen er benhård, og så havde vi ikke alle de små marginaler med os i denne turnering.

- I kommer med to friske sejre og som verdensmestre. Havde I det mentale overskud, du troede? I kommer som verdensmestre!

- Jojo, det er rigtigt, og jeg havde også håbet, vi kunne præstere bedre, det er der ingen tvivl om. Det er vi alle sammen ekstremt skuffede over. Der ikke nogen, der ikke havde forventet mere.

- Hvad tager du med?

- Jamen lige nu er jeg bare kæmpe skuffet, jeg gider ikke køre hjem i morgen. EM er nærmest ikke startet, så det, jeg først og fremmest tager med hjem, er ekstrem skuffelse over dette resultat.

- Er det karrierens hårdeste slag?

- Det er i hvert fald den største skuffelse med landsholdet. Som træner.

- Overvurderede I jeres egne evner?

- Nej, det synes jeg ikke

- Var I for nonchalante?

- Nej!

