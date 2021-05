Nikolaj bekymret over japansk OL-had

Nikolaj Jacobsen er lettet over at blive vaccineret inden OL – men spændt på om japanerne bliver glade for at se atleterne

Nikolaj Jacobsen slap af med sin helt store bekymring, da IOC donerede 1404 doser vacciner til 702 danske OL-deltagere – atleter, officials og løse fugle i én fælles pulje.

- Nu får jeg min vaccine, og den gør jo en del for mig. Jeg ved godt, at andre er ligeglade, men jeg ville bestemt ikke have syntes, det var skidesjovt at tage til Japan velvidende, at deres sundhedsvæsen er tæt på at være max presset, siger landstræneren.

Præsidenten for Tokyo 2020 Seiko Hashimoto håber fortsat på OL til trods for undtagelsestilstanden som følge af corona i april.

- Når vi bliver vaccineret, kan vi tage derover med mere ro i sindet. Det gør det til en anden sag i hvert fald for mit vedkommende, siger han.

Noget helt andet er så, at de danske OL-atleter rejser til et land og en hovedstad, hvor de fem olympiske ringe ikke lige nu er det mest elskede logo i en pandemi-ramt verden.

Det er Nikolaj Jacobsen helt på det rene med:

- Indtil nu er det jo fint nok, men vi må se, hvor stor modviljen bliver fra det japanske folk. Jeg tænker, at nu er vi så langt, at det bliver svært at aflyse, og jeg tænker også, der er styr på coronaen. Men man ved jo aldrig… Det kan jo være, det pludselig blusser op igen, og jeg læste jo, at de nærmest ikke kunne følge med på sygehusene, siger Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen og Nikolaj Jacobsen kommer til Okinawa og Japan i så god tid, at de kan nå at få jaget jetlag ud af kroppen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Er du fortsat skeptisk?

- Jeg ved ikke, om jeg er skeptisk, for vi gemmer os jo inde i vores egen OL-by. Men altså… Jeg synes jo, det er ærgerligt at afholde et OL, hvor – og nu ved jeg jo ikke, om tallene passer - op mod 80 pct. af befolkningen ikke synes, det skal afholdes. OL skulle gerne være en fest.

De seneste meningsmålinger viser samlet, at 60 og helt op til 80 procent af befolkningen mener, Legene bør aflyses. Blot fire procent af befolkningen har fået første vaccination, og når OL skydes i gang 23. juli, er det kun indbyggere over 65 år, der er vaccineret.

Mandag advarede læger om, at hospitalerne i Osaka er tæt på at kollapse, fordi alle senge er optaget og alle respiratorer i brug. Læger og sygeplejersker har længe protesteret og hævder, at OL vil koste japanske menneskeliv, når Tokyo i juli skal rumme 80.000 tilrejsende atleter, officials, mediefolk med flere.

Den del er de danske deltagere ikke herrer over.

For håndboldens del har samtlige spillere i bruttotruppen ifølge landstræneren sagt ja til at blive vaccineret, men da de har adresser over hele Europa og pænt travlt, er det en logistisk udfordring at få alle fragtet til Øksnehallen i København på få udvalgte datoer. En del har været ramt af corona.

- Nogle af spillerne har på anden vis fået et stik, enkelte har fået begge. Alle andre kommer til København og får den første vaccination, og der er nogle, der udelukkende flyver ind for at få den, og så flyver tilbage igen. Den sidste vaccination kan der blive lidt udfordringer med, men reelt kan alle nå at få den, når truppen samles, siger landstræneren.