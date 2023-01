Nikolaj: De må ikke ødelægge vores forsvar

Landstræneren har nærstuderet finalemodstanderen, og forhåbentligt har han fundet opskriften på at vinde VM-guldet for tredje gang i træk

Det er jo ikke sådan, at de ikke kender hinanden: Danmark og Frankrig. Fem opgør er det blevet til alene siden 2021, og holdene vinder sådan på skift. Den seneste betydende kamp var bronzekampen ved EM i Ungarn for et år siden. Den vandt Danmark efter forlængelse 35-32.

Men nu venter guldkampen ved VM i Stockholm, og hvad har landstræner Nikolaj Jacobsen så lært undervejs. Det blev han spurgt om ved lørdagens pressemøde.

- Hvad har du set hos Frankrig?

- De spiller virkelig god håndbold. De spillede en flot kamp mod Sverige i semifinalen og tidligere i turneringen mod Spanien og Tyskland.

- Som altid mod Frankrig bliver det et spørgsmål, om vi kan styre deres stregspillere Fabregas og Tournat. Men samtidig med at vi ikke må give dem for meget plads, skal vi også styre deres bagspillere, Prandi, Dika Mem og Remili.

Artiklen fortsætter under billedet...

Når det kører for ham, er Dika Mem utrolig svær at have med at gøre. Her scorer han mod Sverige i semifinalen. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

- Det er tre verdensklasseskytter. Det er en balancegang. Vi må finde ud af, hvordan vi får det skruet sammen, så det skaber en fornuftig balance i vores forsvar. I semifinalen fik de franske stregspillere lov til at ødelægge Sveriges forsvar. Det skal vi forhindre.

- Minder Frankrig om Spanien?

- Overhovedet ikke. Frankrig er meget mere direkte. Det bliver noget helt andet.

- Hvordan står det franske forsvar til jeres angreb?

- Det finder vi ud af søndag aften. Deres forsvar er ikke så aggressivt som Spaniens. Vi får lov til at spille noget mere håndbold. Vi vil få mere flow i spillet.

- Syv mod seks-spillet fandt du frem mod Spanien. Kan det blive et våben igen i finalen?

- Det er altid et våben. Men det kommer an på, hvordan seks mod seks fungerer.

- Hvordan synes du syv mod seks har fungeret?

- Vi spiller det klogt og roligt. Vi panikker ikke. Vi holder os til de ting, vi skal, og vi har løst tingene rigtig fint indtil nu.

- Så du noget slitage hos spillerne i slutningen af kampen mod Spanien?

Annonce:

- Det er ikke den fornemmelse, jeg har. Heller ikke når jeg snakker med dem. Med Niclas Kirkeløkkes tilkomst har vi kunnet spare Mathias Gidsel mere i de sidste par kampe. Rasmus Lauge og Mads Mensah har kunnet tage over for Simon Pytlick i forsvaret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niklas Kirkeløkke har aflastet Mahtias Gidsel i de seneste kampe. Foto. Lars Poulsen

- Men der er selvfølgelig altid slitage, når man har spillet otte kampe på 16 dage i en slutrunde. Men min fornemmelse er god, og alle spillere er til rådighed. Men der er nok ikke så mange, som er på 100 procent på nuværende tidspunkt, siger Nikolaj Jacobsen.

Hos Frankrig er der tvivl om Nikola Karabatic, som sad over i semifinalen med en mindre skade i den ene fod. Men mon ikke den 38-årige veteran får stablet sig selv på benene til endnu en finale i sin lange karriere.