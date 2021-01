Nikolaj: Det er ikke godt med Holm

Det tog 25 minutter at slå hullet. Men så var der heller ingen slinger i valsen – tango-danserne blev flået rundt på gulvet.

Det var lidt en koldstart?

- Jaeh. Ja, det var det jo, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det bliver altid lidt noget rod, når man sidder og har brugt natten på at se video og forberede spillerne til træning – og så er der ikke nogen af dem, vi har kigget på, der spiller. Det bliver noget rod, og man skal lige indstille sig på, hvem det så er, man står over for. Det tog lidt tid.

- Vi starter også for langsomt offensivt, bolden bliver hængende hele tiden og får ikke lov at gøre arbejdet, og der bliver for mange frikast. Det hjælper så, da Mads Mensah kommer ind og er mere direkte. Vi får mere fart i krydsspillet, og Mathias Gidsel igen kommer op i fart og spiller en rigtig god kamp, og Mikkel kommer også.

Men Mikkel står også og varmer bolden i starten!

- Ja, men det gør Olsen jo også. Begge står og holder i den hele tiden. Vi må nok hellere taget lidt mindre harpiks på næste gang, så de kan komme af med den.

Hvor slemt er det med Jacob Holm?

- Jarh. Altså, det er ikke godt. Det er ikke noget, der holder ham ude resten af turneringen, fordi så havde vi sendt ham hjem.

Men han er heller ikke i hallen i aften!

- Nej, der er ingen grund til at have ham rendende rundt herude på en fod, der har været godt rundt. Vi taler altså om lidt mere end en forstuvning, men jeg kan ikke sige, om det tager to dage eller længere. Vi har en forhåbning om, at han kan spille i mellemrunden, men om det bliver kamp et, to eller tre, det kan jeg ikke svare på.

Hvor tilfreds er du efter tre kampe?

- Meget! Vi har vundet med 20, 14 og 11, og det tror jeg ikke, mange havde regnet med på forhånd, så på den front er jeg rigtig glad.

- Men på torsdag starter der et helt andet gruppespil, hvor vi kamp et kommer op mod Qatar, som er et af turneringens fysisk stærkeste hold, der spiller klogt med en gammel snu ræv ude ved bænken. Det bliver en helt anden udfordring, og jeg glæder mig til at se, om vi fysisk kan stå distancen, siger Nikolaj Jacobsen.

Flot og færdigt arbejde

Sikke en VM-entré!