Nikolaj: Det frygter jeg mest for Mikkel

Mikkel Hansen til Aalborg Håndbold! Det var en nyhed, der fik jorden til at gungre og hævede vandstanden i Limfjorden halvandet år før, stjernen spiller sin første kamp for klubben.

Mikkel Hansen tyvstartede mandag i Gigantium i Aalborg, hvor han og landsholdet har lejr i denne uge. Stjernen med det slidte knæ vil kort efter sæsonstart i 2022 runde 35 år, men han skal nok blive en succes, spår landstræneren.

- Jeg er sikker på, han bliver en god forretning for Aalborg Håndbold. Hans betydning for klub og liga får vi først nøjagtige tal på, når sæsonen er gået i gang, men der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe boost for håndbolden at få en af verdens bedste spillere hjem, siger Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen i perlehumør under mandagens træning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kan han holde niveau?

- Det tror jeg faktisk godt, han kan. Hans arm er god, og så er det bare et spørgsmål om… Ja, der er mange, der kommer til at spille en rolle i det forløb. Dommere og modstandere. Hvad vil man tillade, hvor hårdt får de lov til at gå?

Hvad mener du med dommerne?

- Jeg synes ikke, jeg altid fik en fair behandling, da jeg selv kom hjem fra udlandet. Dommerne gav da lov til, at folk måtte gå noget hårdere til ham landsholdsspilleren, der lige var vendt hjem.

Hvorfor?

- Jamen, sådan har det altid været. Kig på Brian Laudrup og Preben Elkjær! Blev de behandlet fair af publikum dommere og så videre, da de vendte hjem? Nej, det gjorde de ikke. Det er egentlig det, jeg frygter mest for Mikkel. Men lad os nu håbe, det nok skal gå.

Håndbold er vel ikke ligefrem berygtet for storchikane…

- Nej, der er håndboldfans nok generelt lidt venligere end i fodboldens verden. Jeg synes stadig, det var rigtigt ærgerligt, at Laudrup og Elkjær skulle buhes ud, da de kom hjem. Der var ingen, der satte pris på, at de kom hjem og skulle være med til at løfte niveauet. Der er var ikke dygtige til at hylde vores helte i Danmark, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren behøver blot gå en måned tilbage for at mindes et mindre tæppe-bombardement af messenger-beskeder, hvor han – og Mikkel Hansen – blev svinet til under VM i Egypten.

Mikkel Hansen i strålende humør på sin kommende hjemmebane. Her i selskab med Mads Mensah, læge Morten Storgaard og sportschef Morten Henriksen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Begge beklagede sig over den hårde tone på de sociale medier.

Man ville ikke have troet, den slags fandtes i håndbold…

- Haha, jo det gør det! Også i dén grad.

Var det galninge eller folk i en ordentlig koger?

- Det lignede almindelige, pæne mennesker. Jeg kunne jo se profilbillederne, og i det mindste var det ikke anonymt, siger Nikolaj Jacobsen.

- For min skyld må folk gerne gå ind og skrive i et debatforum, og de må mene, at det og det er forkert. Det er fint nok. Det læser jeg alligevel ikke.

- Men jeg synes, det er kommet for vidt, hvis man mener, man kan tillade sig at sende en direkte besked til en privatperson, hvor man sviner folk til. Der går min grænse i hvert fald. Det kan simpelt hen ikke være rigtigt, at man har samvittighed til det, siger Nikolaj Jacobsen.

