Nikolaj erkender fejl – og opgiver at udtale efternavn

HERNING (Ekstra Bladet): Mads Mensah har hørt mange skideballer leveret af Nikolaj Jacobsen, og man skulle have troet, kaklerne var tæt på at forlade betonen i pausen mandag aften. Men opsangen var ikke i top 3 over store overhalinger.

- Den var ikke engang i top 10, siger holbækkeren.

Landstræneren ærgrede sig over én ting, han kunne og burde have ændret:

- Jeg skulle nok være gået op i 5:1 noget før, men jeg syntes egentlig, vi havde meget godt styr på det ved 12-6. Så brænder vi tre store, og det bliver noget underligt noget. Det blev noget juks, men jeg er ikke irriteret. Mod Østrig skal vi op i et helt andet tempo, og det er jeg også sikker på, vi kommer.

Mads Mensah har hørt mange skideballer i klubben og på landsholdet, men den i pausen mod Saudi-Arabien var ikke i nærheden af top 10. Foto: Jens Dresling

Nikolaj Jacobsen sender holdet i aktion mod alpinisterne i aften. Vi slog dem i juni 2016 sikkert i Odense med 35-27, mens andet leg af VM-kvalifikations-duellen blev en sørgelig gang sommerferiesjask tæt på et OL. Danmark vandt efter en elendig indsats 23-20, så selv på en dårlig dag på udebane har de rød-hvide normalt overhånden, men:

- Jeg har hørt flere folk været ude at udtale, at Saudi-Arabien og Østrig bare skulle være walk-overs, og det, synes jeg, er ærgerligt, respektløst og synd for Østrig. Derfor er jeg også glad for, at de mod Norge viste, at de er et fint håndboldhold, og vi har i hvert fald stor respekt for dem, siger Nikolaj Jacobsen.

Han gør opmærksom på, at østrigerne har markante og rutinerede profiler. 42-årige Nikola Marinovic i målet har i hvert fald set en del håndbold gennem de briller, han efter et skud i øjet og medfølgende indre blødning har spillet med siden 2012.

32-årige Thomas Bauer har været hjemme på grund af fødsel, så Marinovic og Kristian Pilipovic har passet buret med en halvsløj kvote på 25 pct. redninger hidtil.

- Vi bliver nødt til at komme lidt længere frem i forsvaret, for spillere som Janko Bozovic og Mykola Bilic skyder godt, de har en stor stregspiller i Tobias Wagner (125 kilo bøffer), og så er der ham litaueren… Jeg har ikke fundet nogen, der kan udtale hans navn, og jeg kan heller ikke selv, siger Nikolaj Jacobsen og griner.

- Han kan altså også på sine gode dage skyde bolden ind, og så har de to dygtige fløje. Det bliver noget helt andet, og jeg tror også, vi vil være mere klar.

Ekstra Bladet kan afsløre, at den nationaliserede østriger såmænd hedder Romas Kirveliavicius. Mon ikke trykket ligger på tredjesidste stavelse…

Romas Kirveliavicius og Maximilian Hermann øver sig i en norsk sandwich med Sander Sagosen som midtpunkt. Foto: Jens Dresling

Er en af nøglerne at komme ud i en ny raketstart?

- Det vil vi da klart forsøge. Klart – og med publikum i ryggen kan det også stjæle troen fra de andre, så der er ingen grund til ikke at forsøge. Det er da målet, men jeg er ikke sikker på, det lykkes hver gang. Østrig var jo med langt hen ad vejen mod Norge.

- Jeg må også bare sige, at vi i de to første kampe er startet ekstremt godt, men vi kan altså ikke forvente, at vi efter ti minutter har løbet alt ned. Det kommer ikke til at ske fra nu af og frem i turneringen, hvor modstanderne er mere velkvalificerede, advarer Nikolaj Jacobsen.

