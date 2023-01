Nikolaj erkender: Vi er alle kede af det

Den danske VM-trup er igen ramt af skader, men Nikolaj Jacobsen afviser kategorisk at indkalde flere spillere - selvom han har mulighed for det

Han var aldrig noget førstevalg. Lasse Møller kom med til VM på et af de ydre mandater i truppen, men talentet er indiskutabelt, og den 26-årige bagspiller var med, fordi han har brændt banen af i Bundesligaen det forgangne halvår.

Nu fik han så alligevel en semi-fesen start mod Belgien og sad derpå over mod både Bahrain og Tunesien. Og så er det ellers hjem i bad med et begyndende træthedsbrud.

Og det ærgrer Nikolaj Jacobsen. Helt ind i marven, virker det til.

- Det er vi sgu da alle sammen rigtig kede af. Heldigvis er det ikke en stor skade. Blandt andet fordi den er blevet opdaget tidligt, så kan vi forhåbentlig sørge for, at det ikke er noget, der holder Lasse ude så lang tid, sagde landstræneren forud for Kroatien-kampen onsdag.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at skulle sende en mand hjem, der har været hårdt plaget af skader og var med nu her for første gang. Men det var det bedste for Lasse og os , konstaterede Jacobsen.

Ingen erstatning

Lasse Møller har døjet med den mindre skade nogle dage, og tirsdag tog landstrænerteamet beslutningen om, at han ikke længere skal være en del af slutrunden.

– Jamen han blev skuffet, men selvfølgelig også glad for, at han ikke var blevet og trænede videre og spillede. Og med tanke på, at han kunne have fået et brud, der kunne holde ham ude resten af sæsonen, er det sådan set rigtig fint, at vi fik taget det i opløbet, sagde Nikolaj Jacobsen.

- Hvorfor har du ikke indkaldt en erstatning?

- Jeg har lige fået (Michael, red.) Damgaard.

- Er det nok?

- Ja.

Nikolaj Jacobsen har allerede set tre spillere ramle ind i skader under VM. Foto: Lars Poulsen

- Er det også et signal om, at du forventer at få Lauge tilbage?

- Ja., svarede han og afviste at skader til først Lauge, derpå Møllgaard og nu Møller har en indvirkning på truppen.

Der er ikke brug for flere

- Lige nu har vi jo spillet godt, så giver det ikke så meget uro. Lige nu synes jeg, at vi løser tingene. Det er da klart, at jeg hellere ville have været foruden de ting her, men sådan er det i løbet af en slutrunde.

Danmark har mulighed for at foretage hele fem udskiftninger i løbet af slutrunden. Damgaard er den første. Alligevel afviste Nikolaj Jacobsen yderligere handling, da Ekstra Bladet bad ham uddybe, hvorfor filen han ikke gør brug af en mere.

- Jeg har 18 mand lige nu. Det var det, jeg startede turneringen med. Så hvorfor skulle jeg have 19 mand?

- Er det fordi, du ikke vil skabe yderligere uro i truppen?

- Nej, jeg synes bare ikke, der er brug for det, sagde han.

Danmark møder Kroatien torsdag aften i Malmø. Uden Lasse Møller. Og uden Rasmus Lauge. Til gengæld er Henrik Møllgaard til rådighed igen.