Nikolaj fik sit guld: - Jeg er lige ved at tude

Landstræner Nikolaj Jacobsen var i sine følelsers vold, de VM-guldet var i hus - og han glædede sig til at få en stor fadøl

Nikolaj Jacobsen var rørt efter VM-triumfen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Landstræner Nikolaj Jacobsen har store meritter som træner bag sig. Men ingen titler med landsholdet - før nu.

For ham var det danske VM-guld med finalesejr 31-22 over Norge derfor ganske specielt, og han kunne kun dårligt styre følelserne, da han efter kampen skulle sætte ord på oplevelsen til TV2.

- Det kan jeg slet ikke beskrive. Der er alle mulige følelser, der bare kører rundt over det hele. Jeg er ved at tude det ene øjeblik og megastolt det næste. Og jeg har bare lyst til at tage en rigtig stor fadøl, siger Nikolaj Jacobsen.

Han har ikke har noget problem med at rangere VM-guldet blandt sine mange sejre.

- Arh, det her er det største for mig, det er der ingen tvivl om. Bare det her, siger han og peger ud mod det medlevende publikum i Boxen.

- Det er ubeskriveligt. Fantastisk.

Umiddelbart efter slutfløjt var landstræneren en tur oppe på tribunen og kramme hustruen Lenette og børnene Freja, Sille og Linus.

- Jeg var lige oppe og få en familie-krammer. Det betyder rigtig meget for mig, at de også er her i dag. Det er fantastisk, siger verdensmester Jacobsen, der på podiet gav sønnike Linus sin guldmedalje om halsen.

