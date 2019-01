Nikolaj gik mål-amok: Rekorden holder stadig efter 20 år

HERNING (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen har rekorden, og den har stået i over 20 år, siden landstræneren i 1998 plaffede 15 basser i boksen bag et græsk keeperpar i en undselig gymnastikhal i en af Athens forstæder.

Det var pudsigt nok blot fire dage efter, at fløjkollegaen og vennen Lars Christiansen med 14 scoringer i Roskilde mod grækerne netop havde tangeret Fredericia-flækkeren Flemming Hansens rekord.

Nikolaj Jacobsen beholder formentlig rekorden lidt endnu.

- Når jeg selv er landstræner, når jeg ikke at blive nervøs. Så kan jeg jo selv styre det, siger han grinende.

Nikolaj viser før den første kampi Roskilde sin førstefødte datter Freja frem for vennen og fløjkollegaen Lars Christiansen, der i den første kamp mod Grækenland tangerede Flemming Hansens rekord på 14 scoringer i en landskamp. Fire dage senere i Athen scorede Nikolaj 15... Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Det sker efter, Casper U. Mortensen på én halvleg mod Chile plaffede otte bolde i boksen. Efter pausen måtte han give plads til Magnus Landin!

Vil du ha’ den?

- Haha. Jeg vil give et kedeligt svar og sige: Nej! Det vigtigste for mig er, at vi vinder, og at jeg ikke har mere tilbage i tanken, når jeg går ud af en kamp. Nogle gange får jeg to afleveringer i en hel kamp, og andre gange får jeg otte på en halvleg som mod Chile, så det varierer meget. Jeg er ikke herre over, hvor mange bolde, jeg får, siger Casper U. Mortensen.

Har du forandret dig på det punkt?

- Jaeh… Egentlig føler jeg, man aldrig kan blive færdigudviklet som spiller, og det har været vigtigt for mig at lægge lag på det hele – forsvarsspillet, kontra, angreb, skudvarianter, straffe osv., så jeg ikke kun bliver målt på at være ham, der kan score mål. Men det er da altid dejligt at sætte dem ind i kassen, medgiver Casper U. Mortensen.

Så du ærgrer dig altså ikke over, at du blev stoppet i et attentatforsøg?

- Nej, og jeg synes, det var cool, vi fik brugt alle mand i en kamp, hvor vi ristede Chile midt over.

Hvad tror du, der sker, hvis du en dag er noteret for 14 mål ti minutter før tid?

- Det må du spørge ham om. Det tænker jeg sgu ikke så meget over, og det er heller ikke noget, vi går og driller hinanden med.

Flemming Hansen, Lars Christiansen to gange, Lars Rasmussen og Mikkel Hansen har alle scoret 14 gange i én kamp. Lasse Svan plaffede 13 ind på 13 skud mod Slovenien ved VM i 2015, men scorede så ikke det sidste kvarter.

Rasmus Lauge nåede også 13 scoringer mod Island i Golden League så sent som i april 2018 uden at ane, han var tæt på:

- Jeg troede faktisk, rekorden var højere, og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg sådan set bare overrasket over, jeg overhovedet kom op på 13!

