Nikolaj: Giv Mikkel fred og ro

Danmarks landstræner beder om forståelse for, at Mikkel Hansen har brug for fred og ro nu

Det er ikke mange dage siden, de sammen kunne fejre det tredje verdensmesterskab i træk.

Nu har landstræner Nikolaj Jacobsen fået meldingen om, at Mikkel Hansen har symptomer på stress og trækker stikket fra alle håndboldaktiviteter på ubestemt tid.

Og succestræneren slår over for Ekstra Bladet fast, at det er en hård melding at få.

- Ja, jeg har været i kontakt med Mikkel, og jeg kan kun sige, at han skal have fred og ro nu, siger han.

- Både jeg og forbundet vil gøre, hvad vi kan, hvis Mikkel ønsker at bruge den hjælp, vi kan tilbyde. Men lige nu vil jeg ikke gå ind og snakke om hverken det ene eller det andet. Det gavner ikke noget, siger Nikolaj Jacobsen.

Hansen og Jacobsen under EM i Kroatien for fem år siden. Foto: Lars Poulsen

Han oplevede Mikkel Hansen i en anden rolle ved det netop afsluttede VM, end både han og det forvænte danske håndboldpublikum i årevis har vænnet sig til; en tænkende playmaker, der i højere grad bandt spillet sammen end en egentlig afslutter.

Men det fungerede for både Hansen, Jacobsen og Danmark, der vandt titlen, og hvor Mikkel Hansen med Simon Pytlick og Mathias Gidsel havde to fandenivoldske backs, der stod for gennembrud og afslutninger, mens han selv i lidt mindre grad var den afsluttende spiller.

Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen har været noget nær uadskillelige, siden Jacobsen overtog landstrænersædet i foråret 2017.

De danske verdensmestre spiller Euro Cup i Aalborg og Hamborg i første halvdel af marts.