Nikolaj: - Håber aldrig vi skal opleve det igen

Når Danmark og Sverige i aften tester OL-formen og spiller VM-revanche i Hillerød, er det en flok slidte og slunkne hunde, Nikolaj Jacobsen sender på banen.

Folkene fra Bundesligaen nåede én sølle uges ferie efter sæsonlukning, mens Aalborg-delegationen trods alt nåede 14 dage efter en uge, der bød på Champions League-finale, tredje DM-finale og en tabt pokalfinale.

- Jeg håber, vi aldrig skal opleve det igen, siger landstræneren fra basen på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor harpiksatleterne havde et døgns overlap med Kasper Hjulmand og hans tropper.

- Hvis du kigger på ligaerne i Europa, så startede de først i efteråret. Nogle af dem har spillet 80 kampe siden midten af oktober og står og kigger ind i et OL, og ikke nok med det, så er det bagefter direkte hjem i klubberne og den ny sæson, så det er altså også en sommer uden ferie, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren doserer træningen i Helsingør, inden holdet onsdag sætter kursen mod Okinawa. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Danmark drager onsdag til den tropiske stillehavsø Okinawa inden OL, hvor Danmark er forsvarende mester og på sin vis også havnede i den lette halvdel med Japan, Egypten, Bahrain, Portugal og Sverige.

Problemet ligger i, at de hårde bananer fra den anden halvdel venter i knockout-fasen, hvor bl.a. Norge, Frankrig, Tyskland og Spanien alle kan blive endestationen allerede i en kvartfinale.

Men ikke nok med det. Japan stred længe mod Danmark ved VM uden at stille i stærkeste opstilling, og OL-værterne har været samlet siden april, mens Egypten har forberedt sig siden maj. Du husker måske kvartfinalen ved VM, hvor Danmark på randen af knockout overlevede og vandt 39-38 – efter straffekast…

Så der er ikke noget, der er let.

- Jeg tror, de lande der står mentalt stærkest, også bliver dem, der kommer til at vinde. Man byder nogle af spillerne en uges pause! Vi står nu med en flok spillere, der dårligt kan hænge sammen, så derfor er opgaven lige nu at finde en balance, hvor vi dels kan få trænet lidt og dels give spillerne noget luft og se, om vi bare kan få puttet lidt energi i dem, inden det starter i Tokyo, siger Nikolaj Jacobsen.

- Skeptisk?

- Nej, vi er jo i samme båd som de andre, men man skal nok ikke regne med, at det bliver det OL, hvor der bliver spillet flottest håndbold, det er jeg nødt til at sige.

Mikkekl Hansen er for alvor kommet på hjemmebane i Helsingør. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Til gengæld er ambitionen at spille godt!

- Det er det første mål, for så bliver alt lettere. Målsætningen er at få en medalje med hjem og helst den fineste af dem, men der er mange udfordringer denne gang. Vi løste det godt i januar, og det håber jeg selvfølgelig, vi kan gøre igen, siger landstræneren.

- Men først og fremmest handler det om at kvalificere sig til kvartfinalen, og så vil vi lige som de andre hold gerne gå hele vejen. Alle går jo efter guldet, konstaterer han.

Og så er der den helt specielle udfordring, at landsholdet har det med at synke slutrunden efter en flot præstation. Som da holdet tog til Malmø som verdensmestre anno 2019 og blev slået ud af EM 2020 efter tre kampe!

- Det er jo ikke noget, jeg skal fylde dem med lige nu, men det er et tema, vi bliver nødt til at have nogle snakke om, så vi kommer ud over det der Danmark-syndrom med at spille en rigtig god slutrunde og så ikke præstere godt nok i den næste, siger Nikolaj Jacobsen.