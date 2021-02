Nikolaj hård: Verdensmestre vraget

Morten Olsen får lige en tur i kummefryseren, når de danske verdensmestre fra Kairo samles næste gang i Aalborg får to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.

Den finurlige playmaker fra GOG er ikke blandt de 18 spillere, Nikolaj Jacobsen har udtaget til de to kampe – til gengæld er der et glædeligt comeback til Hans ’Majestæt’ Lindberg, der dog nok primært får chancen, fordi Lasse Svan blev lægskadet i VM-finalen mod Sverige og langt fra er kampklar.

Henrik Toft Hansen, der missede VM på grund af corona, er med i truppen igen, og så bliver der langt om længe lejlighed til at se unge Lasse Møller tilbage på et landshold, hvor Anders Zachariassen må afgive pladsen til den yngre Toft.

Nikolaj Læsø ryger også ud i forhold til den trup, der spillede VM-guldet hjem i Egypten.

24-årige Lasse Møller er endelig klar til en tur i Nikolaj Jacobsens eksperimentarium. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

- Ved denne samling vil jeg gerne bruge tiden på Lasse Møller og arbejde videre med Jacob Holm. Jeg kunne godt have taget Morten Olsen med, men min plan er ikke at bruge ham så meget denne gang, og så er det bedre, han sidder over. Der venter også et hårdt program på ham GOG, så det giver god mening at give ham en pause, siger Nikolaj Jacobsen.

Han føler det vel alligevel som at blive vraget?

- Men det er det ikke, og det har vi også haft en snak om. Vi er enige om, at hvis Morten skal med, skal han have en rolle i tingene, og som sagt er der nogle andre ting, jeg vil prøve af denne gang.

Hvilke?

- Jeg vil gerne se Lasse Møller, Mikkel og Jacob Holm i aktion i bagkæden, og jeg har jo også Mads Mensah.

Lasse Møller, Mikkel og Gidsel sammen lyder vel også meget sjovt?

- Ja, det er jo planen. Mads og Jacob Holm er dygtige i mand/mand-spillet, men med Lasse Møller får vi lidt en blanding – men samtidig også tilført mere skudkraft, og så har vi pludselig to, der kan skyde fra distancen. Der er mange spændende muligheder i at få Lasse med – det er interessant, siger landstræneren.

- Det har jeg ventet på længe, tilføjer han om den 24-årige smedesøn, der er blevet skadet op til hver eneste af de sidste tre slutrunder.

Kevin Møller er udtaget til de næste landskampe, mens Anders Zachariassen må blive hjemme. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Henrik Toft Hansens raskmelding koster til gengæld Anders Zachariassen posten.

- Magnus Saugstrup og Simon Hald gør det godt, og nu vil jeg gerne lige prøve Henrik af, og denne gang har Anders trukket det korteste strå. Næste gang gør jeg sikkert noget andet for at holde alle fire i gang – de er meget lige.

Danmark møder torsdag 11. marts Nordmakedonien i Skopje og spiller returen søndag 14. marts på Mikkel Hansens kommende hjemmebane i Nordens Paris.

