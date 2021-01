Nikolaj har talt: Mikkel er klar til VM

Det giver visse rystelser i og nær Anja Andersen Hallen i Brøndby og på visse telefonforbindelser rundt omkring i DHF-systemet, da det kl. 11.45 mandag forlyder:

’Mikkel Hansen om VM med tilskuere: Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke havde overvejet at melde afbud og ikke stadigvæk overvejer det’.

Efter som spillerne tjekkede ind i VM-lejren søndag kl. 10.00 var det godt nok en forrygende melding, at superstjernen fra Paris stadig væk var i tvivl, om han havde tænkt sig at blive seatet i håndboldens chartrede troppetransportfly med kurs mod Kairo 12. januar.

Det skulle han måske have tænkt færdig INDEN indtoget på Scandic Hotel i Hvidovre…

Det havde Mikkel også!

Det viser sig, at Jyllands-Postens snak med helsingoraneren er foretaget den 18. eller 19. december og har ligget tørt i en lagerhal på Aarhus Havn siden. Altså længe før, Nikolaj Jacobsen kl. 12.30 fløjter af for mandagens løjer i hallen uden vinduer.

Mikkel Hansen i aktion i Anja Andersen Hallen i Idrættens Hus. Foto: Lars Poulsen

Kl. 12.48 ringer DHF’s sportschef Morten Henriksen retur:

- Jeg tror, vores landstræner taler lidt med Mikkel om, hvorvidt han vil med eller ej. Jeg snakkede faktisk med to af medlemmerne af spillerrådet søndag og gav dem en briefing på, hvor vi er lige nu, forklarede Morten Henriksen, der havde talt med Niklas Landin og Lasse Svan.

Sidder Mikkel ikke også i det spillerråd?

- Det gør han vist normalt også.

Er I så – bortset fra Mikkel – på plads i forhold til den uro, der måtte være?

- I går var min fornemmelse, da vi forlod hinanden, at vi er rolige omkring situationen, så jeg ved ikke helt, hvad der er sket, siger Morten Henriksen.

Det ved landstræneren, da han ringer retur kl. 14.28.

Jeg har svært ved at forstå, at Mikkel skulle være i tvivl – når han nu er mødt frem?

- Det kan jeg godt forstå, haha, lyder det med karakteristisk sydfynsk kragegrin.

Hvad siger han?

- Jeg har snakket med Mikkel i dag efter træning, for det kom jo noget bag på mig. Men der er ikke noget i det, og da han er mødt op, har han jo også commited sig til at tage med til VM, siger Nikolaj Jacobsen.

- I dette tilfælde synes jeg, hvis jeg skal være lidt kritisk over for pressen, at man jo godt lige… Altså, det her er et interview, det er lavet i starten eller midten af december, hvor Mikkel overvejede at melde afbud til VM, siger landstræneren.

Han tilføjer:

- Han har sagt, at han overvejede det på daværende tidspunkt, og det er da en fin overvejelse. Men når man så vælger at trykke sådan en historie, kunne man måske have gjort sig den ulejlighed lige at følge op på den og spørge, om det stadig var aktuelt at melde fra, siger landstræneren.

- I og med, at Mikkel er mødt op, så har han overvejet – og har valgt at være med. Ellers kunne han jo ikke være her. Vi kan jo ikke have et afbud NU! Vi er jo i fuld gang med forberedelserne!

Nikolaj Jacobsen har nok at tænke over, men et afbud fra Mikkel Hansen er dog ikke en trussel - med mindre han skulle blive skadet. Foto: Lars Poulsen

- Jeg vil sige, det er en storm i et glas vand. Der er ikke mere i den historie, end at Mikkel har overvejet det, og jeg tror da, at alle spillere har gjort sig den overvejelse. Vi er jo alle sammen utrygge ved, at der skal tilskuere ind i hallerne, siger Nikolaj Jacobsen, der tidligere har givet udtryk for sin holdning i Ekstra Bladet.

Og i forhold til at lukke op til 5000 tilskuere ind i den hal, Danmark skal spille i, er træner og spiller helt på linje.

- Både Mikkel og de fleste andre er jo helt enige om, at VM burde holdes uden tilskuere. Det ligger bare ikke i vores hænder, beklager Nikolaj Jacobsen.

