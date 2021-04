Nikolaj i knæ: Jeg lå med is og råbte

- Jeg lå med en computer og en ispose på knæet og så kampen – i hvert fald de sidste tre kvarter... Det var da pisse irriterende, at signalet forsvandt. Der blev råbt lidt!

Nikolaj Jacobsen er ud over at være siddende nu også liggende landstræner, og for lige at toppe den, så var han lige som resten af tv-seerne uden signal de første 14 minutter af kampen onsdag aften i Schweiz.

Han lå på et hotelværelse i Aarhus og forsøgte at følge med i kval-kampen, hvor værterne kom med blodskudte øjne og længe førte med fem. Så vidt vides undgik landstræneren naboklager trods en vis frustration på rummet.

- Det var ikke rart at se, hvordan den schweiziske føring bare tikkede højere og højere op, erkender landstræneren, der dagen derpå ikke fortryder, at han sparede flere profiler til den alpine udflugt.

- Overhovedet ikke! Førstepladsen i puljen er vigtig, men mine spilleres helbred og sundhed er vigtigere, og selv om vi havde tabt, havde jeg ikke fortrudt mit valg.

Landstræneren har det logisk nok bedst, når han er tæt på holdet - onsdag aftens sorte skærm var noget af en udfordring. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nu vandt Danmark 30-29 og skal blot slå Finland søndag i Aarhus, så er topseedningen hjemme inden EM-lodtrækningen på torsdag.

Men Nikolaj Jacobsen ved bedre end de fleste, at en indledende puljesejr op til slutrunden ikke er nogen garanti for succes. I 2020 blev de danske verdensmestre sendt hjem fra Malmø allerede efter tre kampe.

- Det er jo så tæt til et EM, og sidst gik det ikke særlig godt. Derfor har vi denne gang valgt at sige, at vi går efter førstepladsen – men ikke for enhver pris, siger landstræneren.

Han har ud over jobbet travlt med sin egen genoptræning efter en knæoperation.

- Nogle af tingene går rigtigt fint, og… Øj, hvor er det koldt det mand! Jeg har lige ligget i sådan en ismaskine, nej, det er så fucking koldt! Der bliver man altså kølet ned, det kan jeg sige dig. Det er kun tre grader, nærmest jodler han pludselig.

Nikolaj Jacobsen er tilsyneladende slupppet af med Anja Greve, der løber i forgrunden - men ellers svinger krabasken over den genoptrænende coach. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Stemningen fra låret og ned er lokalt på frysepunktet. Landstræneren er kommet i kløerne på fysioterapeuten Anja Greve på Scandic Hotel i den aarhusianske midtby.

- Nogle ting går fint. Jeg har et godt stræk i knæet, bevægeligheden er også nogenlunde, men til gengæld er det meget varmt, der er meget væske – og det er ikke så godt. Kroppen er på overarbejde, men i dag er det også kun tre uger siden, jeg fik protesen, siger Nikolaj Jacobsen.

Er der comeback til din egen knæskal oven på mekanikken?

- Ja, den fik jeg tilbage, kan man sige, hæhæ. Resten beholdt de!

Landstræneren har i kirurgisk sammenhæng fundet det berømte ’brede punkt’ i form af et ar, der strækker sig, som han siger, ’over det hele’. Derfor var han ikke med på odysseen til Winterthur onsdag aften.

- Jeg kan gå med krykker, men lige i denne uge under lejren kan jeg ikke fise så meget rundt. Men jeg tror faktisk, at når denne uge er ovre, og jeg kommer hjem, så tror jeg så småt, jeg kan begynde at smide krykkerne. Det håber jeg.

Kan du gå næsten normalt allerede?

- Nej, jeg halter, men det gør ikke ondt. Jeg mangler noget kontrol og sikkerhed, der er en del muskulatur, der skal bygges op, og der kan jeg sige, at Anja hænger over mig som en høg. Det bliver godt, når hun er sat af på søndag!

I marts blev Jacobsen interviewet omkring hans kommende knæoperation.

