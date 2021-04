Nikolaj i knæ: Kan ikke flyve til kamp

Nikolaj Jacobsen er i knæ. I bogstavelig forstand. Den dobbelte verdensmester har fået et kunstigt knæ, og landstræneren er endnu ikke så godt gående, at genoptræningsplanen indbyder til en strabadserende flyvetur til Schweiz.

Derfor er Nikolaj Jacobsen ikke på bænken, når Danmark onsdag aften møde alpinisterne i Axa Arena i Winterthur. Det gælder kvalifikation til EM i januar 2022, og opgørene mod først Schweiz og siden de finske underdogs hjemme i Aarhus søndag er ren rutine og spilpraksis: Danmark har sikret billetterne til slutrunden.

Nikolaj Jacobsen fortalte i starten af marts til Ekstra Bladet, at nu gik den ikke længere – og at han var skrevet op til at få en knæprotese efter påske. Landstræneren var allerede dengang godt klar over, at den manøvre sikkert ville forhindre ham i at rejse med til EM-kvalkampe allerede nu.

Sådan gik det også.

- Det går egentlig okay. Knæet er lidt tykt og varmt, og jeg har krykker med. Men ellers går det okay.

- Kan du rejse med til Schweiz?

- Knæet er ikke klart til en lang rejsedag og flyvetur og så vide, så den kan bliver taget hjemme fra Danmark.

- Kan du allerede nu mærke, at indgrebet har forbedret din livskvalitet?

- NEJ! Det er kun 17 dage siden, og jeg tror, at de folk, der har fået et nyt knæ, vil skrive under på, at det nok ikke er inden for de første fire til seks uger, man mærker det.

Løjerne i Winterthur bliver i fynboens fysiske fravær styret af assistenttræner Henrik Kronborg og med Nikolaj Jacobsen med på linjen hjemmefra.

Danmark og Nordmakedonien har hver tre sejre og topper gruppen inden de sidste to runder. Førstepladsen kan være interessant i forhold til senere seedning, og her ligger der rød-hvide bedre end Balkan-folket på grund af bedre intern målscore efter en sejr til hver side.

Nikolaj Jacobsens knæskade er en over 20 år gammel skade fra hans tid som aktiv. Det kan du læse om her.

Knæoperationen er udført så betids, at han regner med at ramme topformen, når og hvis Danmark i slutningen af juli kommer til Tokyo for at forsvare OL-guldet.