Nikolaj i tårer over sine børn

HAMBORG (Ekstra Bladet): En bevæget Nikolaj Jacobsen kunne ikke holde tårerne tilbage, da Danmark på overbevisende facon havde besejret de forsvarende franske verdensmestre.

– Der var mange ting, der gik igennem mig. Det er stort, at vi kan få lov til at spille finalen på hjemmebane foran vores eget publikum. Det betyder meget for mig og for spillerne.

– Men det her handler ikke kun om os. Det drejer sig også om mange frivillige mennesker ude i de store og de små klubber, som gør et fantastisk stykke arbejde. De er med til at opfostre dygtige håndboldspillere. For dem er det også kæmpestort, at vi kan levere resultatet af alt deres gode arbejde.

– Det er klart, at jeg også tænkte på min familie. De har ofret meget, og de har været meget alene. Mine børn er blevet rykket godt og grundigt rundt. Det har ikke altid været nemt. Jeg ved hvor meget, det her betyder for dem. For mig er det også fedt, at når man bruger rigtig meget tid på det, og ofrer meget på det, og familien også gør det, at der så kommer det her ud af det. Så er det det hele værd.

– Det er hårdt at skulle undvære familien. Det er også hårdt, når farmand slæber dem med til Tyskland, og så bare skrider en måned, fordi der er VM, siger ham smilende.

– Det her var en sejr for hele Håndbold-Danmark og for dig personligt?

– Jeg har jo ikke vundet noget med landsholdet som spiller. Ofte måtte vi tage tidligt hjem, fordi vi røg ud. For mig er det fantastisk nu at have vundet metal. Men lad mig slå fast. Vi har endnu ikke vundet det, vi gerne vil. Men det, trods alt at være sikker på at få noget med hjem, er først og fremmest en lettelse. Men nu så starter det hårde arbejde igen, for at se om vi ikke kan vinde det guld i Herning.

– Det gik jo meget godt mod Frankrig. Hvad var planen egentlig?

– Vi skulle gå ind og spille med fuld fart på. Vi skulle lægge tryk på dem og sætte os på opgøret, som vi på nær et par kampe har været så dygtige til gennem hele turneringen.

– Og så spiller vi en angrebskamp, hvor vi ikke gør mange ting forkert. I den her turnering har vi ikke lavet mange tekniske fejl, og i dag var der høj kvalitet på vores afslutninger hele vejen rundt. Det betød også, at de franske målmænd ikke kunne komme i gang. Vi laver 21 mål i første halvleg mod et verdensklassehold. Det er lidt uhørt.

– Kan du sætte ord på Mikkel Hansens præstation?

– Han kan noget ekstraordinært. Når man skal vinde sådanne kampe, skal topspillerne også præstere. Det må man i den grad sige, at Mikkel gjorde i dag, siger Nikolaj Jacobsen.

