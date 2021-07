Nikolaj i tropisk fængsel

Da Mikkel Hansen & Co. onsdag over middag boardede SK983 med kurs direkte mod Tokyo Haneda Airport, var Airbussen ganske vist 19 minutter forsinket i afgangen fra Kastrup, men dels hentede SAS-maskinen forsinkelsen undervejs – dels betød det egentlig ikke det vilde, om spillerne skulle ankomme en smule efter tidsplanen.

For håndboldlandsholdet ryger direkte i japansk ’fængsel’, når spillerne via skift i Tokyo og en døgnlang rejse langt om længe bliver indkvarteret på luksushotellet på den sydligste japanske og tropiske Stillehavsø Okinawa.

Der boltrede kvindelandsholdet sig også i december 2019 længe inden corona. Det er typisk japansk skik at tildele lokale værtskaber for udenlandske gæster, og de udvalgte på Okinawa var – og er – glimrende værter for danske håndboldspillere.

Ikke mindst fordi, det er på den ø, man overhovedet har et vist kendskab til harpiks og dét, der kan komme ud af klister, en lille bold og 20 gange 40 meter parket.

Men… Mens de kvindelige håndboldspillere i december 2019 kunne juble over tropisk paradis og lunt saltvand, så kommer håndboldherrerne ikke til at bodysurfe i det tropiske badeparadis. De må nøjes med at kigge ud af vinduerne og ærgre sig, mens de piller tæer.

Det gælder om at holde humøret højt. Det var nemmere i Helsingør, end det bliver på Okinawa... Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

De lander nemlig i et Japan, hvor det meste er lukket ned, restriktionerne er voldsomme, folket helst var fri for OL, og hvor atleter og alle andre deltagere ud over at levere daglige spyt tests, indrapportere daglige temperaturmålinger, også skal finde sig i at blive gps-overvåget.

Når håndboldspillerne – og alle andre – træner i styrkecentret, skal det såmænd også foregå iført mundbind!

- Vi skal prøve at komme til hægterne igen efter rejsen. Det handler om at indstille sig på tidsforskellen og komme ud at røre sig lidt, men de første to-tre dage handler det stort set ikke om håndbold – men om at lande. Så kigger vi på det derefter, siger Nikolaj Jacobsen inden afrejsen fra Kastrup.

Men når I lander, så er det på med de korte baderør og ud i Stillehavet?

- Vi må ingenting! Vi må ikke forlade værelserne.

Hvor længe?

- Vi må ingenting! Vi er spærret fuldstændig inde på Okinawa.

Det bliver sgu da et mareridt!

- Ja, det gør det.

Hæhæ, men…

- Jamen, det er ikke engang løgn. Man glæder sig jo ikke. Jeg har lige været igennem hele proceduren i forhold til at komme ind i Japan og til OL, og…

Har du forstået det hele?

- NEJ!

Det vil sige, at I må blive på værelserne, tage i hallen og træne og ellers intet andet?

- Ja. Så har vi én dag, hvor vi har forhandlet os frem til en time ved poolen.

Én time…

- Ja! Hotellet har endda privat strand, men den kan vi heller ikke benytte… Jeg er nødt til at sige, at med de restriktioner, der er nu, så fatter jeg ikke, at man vil gennemføre OL. Jeg forstår det ikke. Det er som om, det skal afholdes af hensyn til alle mulige andre end atleterne.

Tror du ikke, der er lidt tv, økonomi og den slags inde over?

- Ja. Jojo.

Er det endt med at blive værre, end du havde frygtet bare for uger siden?

- Jeg havde håbet, troet og også fået at vide, det ville blive bedre, end det vi nu er stillet i udsigt. Når vi skal snige os til at tilkæmpe os en time udendørs på en uge op til OL.. Jamen, lad mig sige, at det var ikke det, jeg havde set frem til. Så er der jo INGEN grund til at tage at tage til Okinawa, så kunne vi lige så godt være blevet i Tokyo!

Her bliver Mikkel Hansen bremset mandag aften i Hillerød - han får ikke brug for strandsandalerne på Okinawa. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Håndboldlandsholdet bruger efter planen små 11 timer på at komme til Tokyo, hvor OL for alvor starter med kontrol af ALT. Det tog det franske volleyball-landshold syv timer at slippe gennem proceduren.

Derefter venter to-en-halv times flyvning til ’fængslet ’ på Okinawa.

Det er en flok møre OL-vindere, der torsdag eftermiddag/aften tjekker ind i det tropiske paradis, hvor de kun må se harpiksbøtten, hinanden og halgulvet – bortset fra den time, de bliver luftet i den kommende uge…

Vi håber, de holder humøret højt!