Nikolaj J. afviser at gøre brug af VM-stjernen

Landsholdets rutinerede højrefløj Lasse Svan Hansen misser hele det indledende gruppespil ved EM.

Det fastslår landstræner Nikolaj Jacobsen søndag - dagen efter åbningskampen mod Island i Malmö Arena, hvor Danmark led et overraskende nederlag på 30-31.

Højrefløjen er dermed ikke aktuel til kampene mod Ungarn mandag og Rusland to dage senere.

- Lasse bliver ikke klar. Han er ude indtil mellemrunden. Det er en beslutning, vi har truffet, siger landstræneren.

Lasse Svan Hansen bliver sammen med venstrefløjen Magnus Landin testet under søndagens træning.

- Jeg tror ikke, at nogen af dem bliver klar, siger Nikolaj Jacobsen.

Magnus Landin er dog selv nogenlunde optimistisk, da han mærker fremgang i storetåen.

- Jeg regner med at være med til hele træningen. Jeg har det godt i tåen og kan være med til det meste. Jeg vil gerne ind på holdet og til at spille igen, siger venstrefløjen.

Faktisk rigtig dygtig

I lørdagens nederlag til Island kunne han se forsvarsspecialisten Henrik Møllgaard gøre det ganske fint på hans position med flere scoringer.

- Han er faktisk rigtig dygtig fra den fløj, han er også tidligere fløjspiller, så det var ikke så overraskende, men det var flot, siger Landin.

Hverken Lasse Svan Hansen eller Magnus Landin er endnu skrevet ind i den danske EM-trup på 16 spillere. Det samme gør sig gældende for playmakeren Morten Olsen.

Landstræneren kan dog foretage to udskiftninger i det indledende gruppespil, yderligere to i en eventuel mellemrunde og to i finaleweekenden, der tæller semifinale og finale - altså hvis Danmark skulle nå så langt.

Vejen til finalen er dog blevet mere besværlig efter åbningsnederlaget til Island.

Danmark skal formentlig vinde holdets resterende kampe for at nå så langt i turneringen.

Mandagens kamp mod Ungarn spilles klokken 20.30.

