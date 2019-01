Nikolaj J. overvældet: Jeg var tæt på at fælde en tåre

Nikolaj Jacobsen blev rørt over den modtagelse, han fik i Royal Arena, da han minutterne før kampen mod Chile trippede ind på halgulvet. 12.500 tilskuere gav ham et bragende bifald, der var en konge værdi.

- Oplevelsen var lige det, jeg havde håbet på og drømt om, da jeg sagde ja til at blive landstræner. Det var lige netop for at få lov til at få sådan nogle oplevelser som den i dag.

- For mig var det helt fantastisk. Det var gåsehud, og hårene der rejste sig på armene og tæt på en lille tåre i øjnene, da jeg gik ind i hallen.

- Ellers må jeg sige, at starten på VM var, hvad vi kunne håbe på. Vi stod godt i forsvaret, og Landin havde de der redninger på frie afslutninger, som hjælper os meget.

- Og når vi kommer foran 22-4, så har vi leveret en stor præstation, siger Nikolaj Jacobsen.

Han har også meget tilfreds med kontraspillet, som var en del af takikken Men han ved også godt, at Chile ikke er blandt de bedste hold ved slutrunden.

- Jeg kan ikke konkludere noget om vores egen styrke på baggrund af denne kamp. Vi bliver meget klogere på lørdag, når vi møder Tunesien.

- Der venter der os en helt anden opgave. Men det var en god start, og alle mand kom i gang og næsten alle kom også på scoringslisten.

