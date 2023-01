Nikolaj Jacobsen: - Derfor jeg tager afsted

'Et ret højt topniveau': Nikolaj Jacobsen lettede på hatten over sine spilleres imponerende bedrift mod Ungarn

Nikolaj Jacobsen var selvsagt en glad mand, der gjorde status efter den noget ensidige VM-kvartfinale, som Danmark vandt 40-23.

- Det er jo derfor, jeg tager afsted. Det er derfor, man kan være væk fra familien en måned. Det er for de her oplevelser, kom det fra landstræneren.

- Vi har ikke lagt skjul på, at det var det her, vi tog afsted for. Og nu vil vi gerne hele vejen. Og det ser vi frem til. Jeg har hele tiden syntes, vi var gode. I dag rammer vi et ret højt topniveau. Der var stort set ingen fejl, og så hjælper det selvfølgelig også, at man kommer godt fra land og får kampen under kontrol hurtigt, sagde han.

Danmark førte 3-0, inden ungarerne havde fået smurt harpiksen ordentligt ind i håndfladerne, og selvom de knoklede på og nær var kommet op i begyndelsen af opgøret, så var de reelt chanceløse.

Den funklende offensiv, der er så god, at selv Niklas Landin lige måtte tænke, da han blev spurgt, om han har set en bagkæde så velspillende før i sin karriere (det mente han nu nok, han havde), gav den gas. Defensiven stod, hvor den skulle, og de store ungarske stregspillere fik så meget fysik og danske bøffer, at selv de kom til kort.

Den succesfulde landstræner fik som vanligt råbt og skreget af på sidelinjen under kampen. Foto: Lars Poulsen

- De udfordringer, vi havde i defensiven i begyndelsen af turneringen, har vi fået rettet til, kom det fra Jacobsen, der tilmed kunne se sidst indkaldte mand, Niclas Kirkeløkke, levere endnu en god præstation i forsvaret.

Rhein-Neckar Löwen-backen kan tage fra, selvom han umiddelbart ser lidt spinkel ud ved siden af nogle af de klodser, han står overfor.

- Vi har fået styrket den side af defensiven med Niclas’ tilkomst, roste landstræneren.

- Det er da også derfor, at arbejdet inde over midten bliver lidt lettere, kom det, uden at han ville indrømme, at han er imponeret over reservens indhop i truppen:

- Det var jo derfor, vi hentede ham ind. For at styrke vores defensiv, kom det med et stenansigt.