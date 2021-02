Nikolaj Jacobsen klar til at droppe OL

Der er ingen grund til at afvikle OL til sommer, hvis det skal foregå under de coronarestriktioner, som herrernes håndbold-VM netop er blevet afviklet under.

Det mener Danmarks guldtræner Nikolaj Jacobsen.

Da han gæstede Fyns Amts Avis' FAA Live fredag, blev han spurgt til, hvad han tænkte om, hvis OL til sommer skulle afvikles uden tilskuere og under strenge restriktioner som ved det nyligt afsluttede VM i Egypten.

- Så håber jeg ikke, vi skal af sted. Så sjovt er det heller ikke, og OL er noget specielt, og det skal det være, fordi det kun er hvert fjerde år, lød det fra den danske landstræner i FAA Live.

- Jeg håber, at hvis man beslutter sig for at ville afholde det, at man eventuelt får vaccineret alle, der skal deltage, og alle, der har med det at gøre. Hvis man ikke gør det, kan jeg ikke se, hvordan man skal få det til at gå op i en højere enhed.

Udsættelse bedre

Myndighedernes plan for coronavaccination i Danmark sigter mod, at alle danskere er færdigvaccineret 4. juli i år. Det er 19 dage, før OL begynder i Tokyo.

Så hurtigt budgetterer langt fra alle lande med at være i mål, og det må derfor regnes for tvivlsomt, om landstrænerens vaccinationshåb bliver til virkelighed.

Men han holder fast i, at endnu en udsættelse i så fald vil være bedre.

- Jeg ser kun OL blive afholdt, hvis man får vaccineret alle, der skal deltage i og omkring det. Sådan som det er foregået i Egypten (til VM i herrehåndbold, red.), det kommer ikke til at gå ved et OL, mener han.

De danske håndboldherrer er kvalificeret til OL, mens det danske damelandshold ikke sikrede sig billet til legene i Tokyo.

Ekstra Bladet talte med Nikolaj Jacobsen i forbindelse med det netop overstået VM i Kairo, hvor Danmark blev verdensmester.

Spillede nul minutter - får medalje alligevel

Drak sig bankelam to dage inden CL-finalen

Nikolaj, politiet - og 408 guldbajere!