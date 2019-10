Nikolaj Jacobsen tvunget på skolebænken: Respektløst

Harpiks på røven: Nikolaj Jacobsen er røget fra træner- til skolebænken for at få en eksamen i det, han vist godt kan…

THURØ (EKSTRA BLADET): Han blev verdensmester med Danmark i januar!

Nikolaj Jacobsen har som træner for et undertippet tysk mandskab på imponerende facon vundet Bundesligaen to år i streg suppleret med en enkelt tysk pokaltitel, og som relativt grøn cheftræner førte han Aalborg Håndbold til det danske mesterskab i 2013.

Triumferne er mange og store, men han har ikke papir på sin kunnen.

Derfor er fynboen nu i selskab med sin assistent Henrik Kronborg blevet jaget fra træner- til skolebænken for at gennemføre EHF Master Coach, der giver adgang til EHF Pro Licence, som det frem over er et krav, at minimum én af lederne på sidelinjen har.





Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg har vist sig at være et stærkt makkerpar. Foto: Jens Dresling

Det kunne i praksis være holdlederen, der blandt andet deler drikkedunke ud...

Nikolaj Jacobsen stiller ikke spørgsmål ved uddannelsen og har intet imod at også at få harpiks på røven, men han havde håbet, at praktisk erfaring i et vist omfang kunne erstatte teoretisk klasseundervisning i DHF-regi med mødepligt som på en anden kommuneskole.

Du har vundet VM! Hvad skal du med det papir?

- Ja, det kan man spørge sig selv om, når vi har nogle resultater, der burde tale for sig selv. Jeg synes nok, man nogle gange kunne se lidt gennem fingre med dem, der har været ude i det virkelige liv i mange år og sige: Få lavet de opgaver, men I behøver ikke sidde så meget på skolebænken, siger Nikolaj Jacobsen.

Master Coach omfatter i dansk regi cirka 300 arbejdstimer og strækker sig typisk over halvandet år.

- Men det, jeg har lært gennem praktik, kan du ikke læse dig til. Jeg står jo med en helt anden viden end dem, der skal undervise mig, siger han og ryster lidt på hovedet.





Resultater taler ikke for sig selv i Jacobsens tilfælde. Han skal en tur tilbage på skolebænken. Foto: Jens Dresling

Det irriterer ham, at systemet er så firkantet, at ALLE skal behandles ens. Uanset om de er verdensmestre eller ungdomstrænere.

- Jeg synes, man kunne se lidt gennem fingre med nogle ting og dispensere, når Henrik og jeg har så meget erfaring på højt niveau. Jeg har ikke noget mod at lave opgaverne, men at vi skal være der til samtlige undervisninger, synes jeg er overdrevet og egentlig også lidt respektløst.

Men uddannelse er vel altid godt?

- Der er ingen tvivl om, at noget af det er aktuelt – og noget af det er ikke. Men igen… Jeg synes, det er ærgerligt, man ikke har lidt mere respekt for dem, der er ude at træne og står med det til hverdag. Der sidder nogle på et kontor og vægter det højere. Du kan slet ikke sammenligne. Jeg vil til enhver tid hævde, at den uddannelse, jeg har fra hallerne, er en million gange bedre end et teoretisk kursus.

Har du slet ikke haft nogle Aha-oplevelser?

- Nej! Hør her, jeg har haft det sportslige ansvar i fem sæsoner i en tysk topklub og derudover bestyret køb og salg med et budget på 45-50 mio. kroner om året. Det er der ikke mange danskere, der nogen sinde har prøvet – og da slet ikke i DHF’s uddannelsessystem, siger han.





Jacobsen har vundet utallige håndboldkampe både som klubtræner og med landsholdet. Foto: Jens Dresling

Det ironiske er, at EHF Master Coach bliver kørt vidt forskelligt rundt omkring i Europa. I Tyskland kan man tage den over to weekender, i Bosnien kan man rejse ud tirsdag og havde den med hjem søndag.

Nikolaj Jacobsen skal blandt andet undervises i mandskabsbehandling… En disciplin, hvor mange mener, han burde være udnævnt til professor og selv undervise!

- Jeg har ikke noget imod at tage uddannelsen, og jeg vil også gerne skrive de opgaver, så man kan se, jeg har styr på det. Men der er mange af tingene, jeg ikke fysisk behøver være med til, og jeg synes ikke, der er nogen i DHF’s system, der egentlig kan sige, om jeg er en dygtig træner eller ej. Ingen har tilnærmelsesvis bedrevet noget på mit niveau, siger Nikolaj Jacobsen.

- Derfor ikke helt fair, at vi skal møde op hver gang. Jeg kan kun vende tilbage til, at der er lidt respektløst i forhold til det, vi laver til daglig. Det bliver ikke værdsat nok!

VM-guldet vil altid stå som det største

Triumfen i januar i Herning bliver ikke bare svær at overgå. Det er helt umuligt!

- Det er det største, jeg kommer til at vinde! Det bliver aldrig større, siger Nikolaj Jacobsen, der dog i januar går efter EM-guldet i Sverige.





Danmark snuppede VM-titlen foran Norge. Foto: Jens Dresling

- Jeg var selv med ved det første EM i Portugal i 1994, men da jeg var ung knægt, drømte jeg ikke om EM. Det fandtes ikke. Det er selvfølgelig et stort mesterskab, men det er ikke en turnering, jeg havde inde på kroppen, da jeg var knægt. OL var sådan lidt eksotisk, og vi hørte om de der veluddannede hippier fra København, der tog til Los Angeles og blev nummer fire, hæhæ.

- Det var idræt for fred og det hele, og de gjorde det fantastisk, men det var meget fjernt. Der var ikke fokus på det. Håndbold i OL-regi er noget, der er blevet stort siden hen, og jeg havde jo egentlig opgivet drømmen, fordi vi som aktive aldrig var i nærheden af at kvalificere os.

- Så VM har altid været min drengedrøm. Hvis jeg skulle vælge noget, så ville det altid være at vinde VM. Og så på hjemmebane! På den måde. Det kan ikke toppes. Det kan være, der kommer et VM-guld på hjemmebane igen, men så er det i givet fald anden gang.



Målet er håndboldens grand slam

OL-guld i Rio 2016, VM-triumf i Herning 2019, EM-slutrunde i Sverige 2020… Danmark kan med et nyt raid øverst på medaljepodiet sætte sig på de tre store titler samtidigt – håndboldens grand slam!

- Der er meget får spillere, der har prøvet det. Svenskerne tabte altid OL-finalerne i deres storhedstid, men tog sig grundigt af EM-titlerne, og det kan kun være Frankrig, der har siddet på alle trofæer samtidig, mener Nikolaj Jacobsen.

Frankrig vandt OL i 2008, VM i 2009, EM i 2010, VM i 2011 og OL i 2012. Danmark kilede sig lige ind med EM-guld i 2012, ellers havde Frankrig siddet på en dobbelt slam.





Stjernetræneren går efter EM og OL-titlerne. Foto: Louise Herrche Serup

- Narcisse, Karabatic, Abalo, Guigou, Ohmeyer, Dinart og måske Jerome Fernandez og eventuelt et par stykker til må tilhøre en lille, gylden flok, der har prøvet at vinde alt og sidde på det hele. En meget eksklusiv skare, siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer med et grin:

- Det er sejt, det viser, at disse spillere er lavet af noget specielt. Jeg håber, det kan være med til at motivere mine spillere yderligere.

Næppe nødvendigt! Men det kan blive endnu større, hvis Danmark både kan vinde EM og OL i Japan i august. Så er han pludselig selv med i flokken.

- Og så er jeg en af dem, der har gjort det hurtigst. Så stopper jeg fand’me også, haha.



