Nikolaj Jacobsen vil give flere spillere en pause

Med sejren over Slovenien sikrede Danmarks håndboldherrer sig ikke bare sejren i sin indledende gruppe.

Resultatet betyder også, at der ikke er noget på spil i den sidste gruppekamp mod Nordmakedonien på mandag.

Det kan give nogle af nøglespillerne et tiltrængt hvil, varsler landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer jeg til. I ved også, at der er nogle af de her, der har kørt halvandet år uden ferie stort set.

- Kan vi give en pause på mandag til nogle af dem, der er meget belastet, så vil vi selvfølgelig udnytte det, siger han.

Hvem der kan smide benene op under mandagens opgør, har landstræneren ikke taget stilling til endnu.

- Nu skal vi have en snak med spillerne i morgen (søndag, red.). Så finder vi ud af, hvordan de er fysisk, og hvorledes vi får tingene til at gå op på mandag, siger han.

I storsejren på 34-23 over Slovenien spillede Mathias Gidsel en central rolle med syv scoringer på syv forsøg.

GOG-spilleren er en af dem, som måske kan blive sparet. Han har tidligere fortalt om, hvor meget de mange kampe det seneste år har slidt på kroppen.

Og så fik han ovenikøbet et slag i lørdagens sejr.

- Han sagde, at det gjorde ondt lige nu, men at han nok var klar. Så sagde jeg: 'Det er godt, du er så ung. Du burde hele hurtigt', siger Nikolaj Jacobsen muntert.

Allerede nu står det klart, at Danmark tager to point med over i mellemrunden.

Her er der opgør 20., 22., 24. og 26. januar, før semifinale og finale eventuelt venter henholdsvis 28. og 30. januar.

Nordmakedonien tabte lørdag sin anden kamp af to mulige og kan ikke nå videre fra gruppen. I stedet bliver det Slovenien eller Montenegro, der ledsager Danmark i mellemrunden.