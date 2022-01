Nikolaj jubler over tilbagevendt Lauge

Det gik godt lørdag eftermiddag i Hillerød for det danske herrelandshold i håndbold. Rigtig godt

Nikolaj Jacobsen begyndte med et smil og sluttede interviewet med TV 2 Sporten med at grine.

Der var heller ikke grund til andet, efter Norge var kørt over med hele ti mål i den første og sidste testkamp inden EM-slutrunden.

35-25!

Det var ganske enkelt en magtdemonstration mod en modstander, der absolut har en god mulighed for at slutte blandt de sidste fire i Ungarn og Slovakiet.

Samtidig sad Mikkel Hansen lige så meget på bænken, som han spillede.

Til gengæld var der comeback til en af de stjerner, vi igen og igen har sukket efter at se i rødt og hvidt, men som bare slider en lang og dum kamp med skader; Rasmus Lauge.

Og playmakeren fra Veszprem, der ikke havde spillet på landsholdet siden november 2020, skuffede ikke. Efter at have åbnet i en giftig bagkæde med Mikkel Hansen og Mathias Gidsel leverede han en forrygende kamp. Og det var blandt årsagerne til, at landstræneren smilede og grinede efter kampen.

- Han giver noget til det hele. I begge ender. Til kontrafasen. Han er utroligt skarp og giver rigtig meget. Det er endnu et godt kort at have på hånden, sagde Nikolaj Jacobsen.

Selv var Lauge også meget tilfreds.

- Det var fantastisk og dejligt at være tilbage. Det har jeg kæmpet for i lang tid, sagde han smilende.

- Uden at lyde arrogant så har vi et landshold, hvor vi selv bestemmer vores skæbne. Det afhænger af opstilling, mentalitet og indstilling til kampene, men vi skal vinde alle kampe, sagde han med henvisning til den stærke, stærke trup, Danmark sender til EM.

Det er Nikolaj Jacobsen ikke uenig i.

- Langt hen ad vejen så det rigtig fint ud. Vi har rigtig fint styr på kampen, og man ved, man har gjort noget rigtigt, når man slår Norge med ti mål, sagde Jacobsen.