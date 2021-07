Nikolaj: Nu skal det være slut

Danmark vandt guld i Rio, floppede ved VM et halvt år senere. Danmark vandt VM-guld i Herning i 2019 og plaskede efter tre kampe ud af EM et halvt senere i Malmø. Danmark vandt guld i Kairo i januar, og ...

Nikolaj Jakobsen bragte selv det, han kalder Danmark-syndromet, på banen, da Ekstra Bladet talte med ham i Helsingør.

- Hvordan har I taget hul på det?

- Jamen, der kommer du mig lidt i forkøbet. Det skal vi jo have snakket om, men der var ingen grund til at gøre det for 14 dage siden, når vi først starter med at spille OL lørdag, parerer landstræneren.

- Men det er klart, at vi skal have italesat, at Danmark efter at vinde et mesterskab – og det har vi jo heldigvis gjort nogle gange – ikke ved den efterfølgende turnering formår at toppe. Det skal være en målsætning og forhåbentlig lykkes for os at præstere rigtigt godt denne gang, siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer:

- Men det er klart, at når du vinder de store mesterskaber, så er du jo det jagede hold ved den næste slutrunde.

- Men der må vel også ligge noget hos jer selv. De andre har det jo med at ville slå én…

- Nu er det jo et luksusproblem overhovedet at sidde og snakke om det. Jeg siger bare, at det nok er svært for journalister og folk hjemme i stuerne at forstå, hvor mentalt svært det er at skulle præstere ved tre slutrunder på et år. Det er ikke noget, man bare gør, og det er ikke kun os, der slider efter et mesterskab.

Spillerne er slidte, og sommerferien ryger. Lejren på Okinawa var dog positiv, selv om holdet nærmest var i fængsel, kun blev luftet én gang ved poolen - og måtte flygte fra en tropisk tyfon.

Landstræneren kan mærke, at batterierne har været kørt flade – og stadig er det. Men det gælder også mange af modstanderne.

- Jeg fornemmer, at der, hvor slaget kommer til at stå, er, når kampene spidser til. Jeg synes godt, man kan mærke, at lunten er lidt kortere, og jeg tror, OL meget kommer til at handle om, hvem der bedst kan stå imod, når modgangen kommer, siger han.

- Der kommer den mentale udfordring, og der er mange spillere mere tyndslidte end normalt. Det er fokuspunktet. Men jeg ser det ikke som et problem – mere som en positiv udfordring. Vi skal være det hold, der knækker kurven. Det skal være en ekstra gulerod for os, siger Nikolaj Jacobsen.

- Hvornår mærker du, at lunten er kortere?

- Det kan man mærke til træningerne. Der skal ikke så meget til, før spillerne bliver lidt små-irriterede, hvis afleveringerne ikke lige rammer, siger fynboen.

