Nikolaj om kroatisk kollega: Han var nok frustreret

HERNING (Ekstra Bladet): Den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, har også bemærket, at hans kollega på den kroatiske bænk, Lino Cervar, tændte af og overfusede de to danske dommere Mads Hansen og Martin Gjeding efter Kroatiens nederlag til Tyskland mandag aften i Køln.

- Hvad synes du om hans udfald og måde at reagere på?

- Jeg tror, det mere skal ses som frustration. Han er selvfølgelig frustreret over, at han hold lige var røget ud af medaljekampen. Og så gør det selvfølgelig også ondt, at de tabte til Brasilien i kampen forinden, siger Nikolaj Jacobsen med et skævt smil.

- Har du selv som træner været ude og angribe dommere lige efter en kamp?

-Nej, det er meget sjældent, jeg gør det.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lino Cervar forstår ingenting. foto: Ritzau Scanpix.

- Er du tilfreds med dommerlinjen her ved VM?

- De dommere vi har haft i vores halvdel, har gjort det fint. Jeg synes ikke, der har været kampe, hvor man kan sige, at det har været helt skidt.

- Jeg har heller ikke haft en kamp, hvor jeg har stået med følelsen af, at vi har haft hjemmedommere, siger Nikolaj Jacobsen.

Det var netop, hvad Lino Cervar beskyldte de to danske dommere for. At de havde holdt med Tyskland, som sammen med Danmark er vært for VM.

Altid skandaler: Kroat truede med at skyde dansk dommer i hovedet

Helt utilstedeligt angreb på danskere: - Han er en dårlig taber!

Se også: Nikolaj: Derfor blev Mikkel på banen