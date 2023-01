Nikolaj overrasket: Det plejer vi ikke

Det er sjældent, landstræner Nikolaj Jacobsen ved, hvad han skal sige.

Manden står altid ved sine holdninger og er ikke bange for at give udtryk for dem.

Men lørdag aften efter VM-kampen mod USA tøvede han alligevel, da han mødte pressen.

For på den ene side havde Danmark fået to point og vundet med ni mål. På den anden side var det en skuffende præstation af danskerne.

- Jeg er glad for sejren. Jeg er glad for, at vi vandt med et mål mere end kroaterne. Men jeg skal være ærlig og sige, at kampen forløb lidt anderledes end forventet, sagde han indledningsvis.

- De (USA, red.) får lov at spille lange angreb, og det går ud over vores koncentration. Og så brænder vi en hulens masse chancer. Det plejer vi ikke, kom det.

Jacobsen havde til kampen sat Magnus Saugstrup helt udenfor, mens Mikkel Hansen, Simon Pytlick, Niklas Landin og Mathias Gidsel startede ude. Sidstnævnte var den eneste, der kom på banen.

Ellers var det reservernes aften, og der var en stribe, der ikke greb chancen.

- Vores boldomgang var for langsom, og vi bevægede os ikke nok. Defensivt står vi fint nok, men vi har svært ved at holde koncentrationen, som kampen skrider fremad, sagde landstræneren.

- Jeg havde håbet, vi kunne have spillet bedre i dag. Og jeg havde håbet, at flere havde forladt banen med god selvtillid. Det skete ikke i dag, sagde han.

Han noterede sig en flot kamp af Lukas Jørgensen, og Kevin Møller fik også en opadvendt tommeltot for sin præstation i målet.

Danmark står nu overfor Egypten i den sidste kamp i mellemrunden. Vinderen bliver gruppevinder og undgår dermed de svenske værter i kvartfinalen. Egypterne kan nøjes med uafgjort, mens Danmark kan komme videre, selvom de taber. Kroatien, der møder Bahrain tidligere på dagen, er to point og 22 mål dårligere.