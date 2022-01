Nikolaj parerer med arme og ben

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Som EM har udviklet sig, sidder Danmark med en lang række fordele, her hvor vi nærmer os finaleweekenden i Budapest. Allerede inden den sidste kamp onsdag mod Frankrig i mellemrunden, er Nikolaj Jacobsens tropper videre til semifinalen fredag.

Landstræneren kan altså spare spillere i bunkevis. Den fordel har Frankrig ikke. De skal død og pine vinde for at komme videre. Og i en anden kamp i mellemrunden skal Island vinde for at bevare håbet om en plads blandt de sidste fire. Men samtidig skal Island håbe på, at Danmark slår Frankrig. Ellers brister den islandske drøm.

Og hvem skal Danmark så møde i en eventuel semifinale. Her har Nikolaj Jacobsen den fordel at kende de to semifinalister fra den anden mellemrundegruppe, inden han slipper sine spillere løs mod Frankrig.

Vinder Danmark over Frankrig bliver modstanderen i semifinalen toeren fra den anden mellemrunde, som spilles i Bratislava. Taber Danmark til Frankrig bliver det etteren fra Bratislava, der skal kæmpes imod.

Tirsdag stillede Nikolaj Jacobsen op for at besvare en byge af spørgsmål fra den udsendte presse i Budapest. Som en anden Niklas Landin parerede han med både arme og ben. Han er ikke en mand, der taler over sig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Landstræneren er ikke en mand, der taler over sig. Foto: Lars Poulsen.

- I har fuld fokus på Frankrig, men du har det privilegium, at du kan kigge over til den anden pulje. Er der et hold af de tre, som er i spil, du gerne vil møde eller helst vil undgå?

- Det bliver mit standardsvar. Jeg vil gerne møde et hold, jeg kan slå. Ale tre er dygtige hold. Når vi når her hen i turneringen, handler det om kræfter og om små ting, der afgør, hvem der kommer til at stå på hvilke skamler.

- Hvad er planen for kampen mod Frankrig?

- Det er at finde 16 spillere og gå ud og give den gas.

- Er der spillere du allerede nu ved skal sidde over, og er det noget, du vil dele med vores læsere?

- Nej.

- Det var et kort svar?

- Ja, men du stiller mig et spørgsmål, du godt kender svaret på.

- Men du vil vel gerne fortsætte den gode rytme og dermed stille et hold, der kan slå Frankrig?

- Jeg har sagt, at den vigtigste kamp er på fredag (semifinalen, Red.) og det er det, der tæller. Jeg har sagt, at vi vil gerne gå ud og vinde over Frankrig, men det bliver på præmissen om, at den vigtigste kamp er semifinalen. De 16, der kommer til at spille mod Frankrig, vil selvfølgelig gå efter at vinde. Det vil vi altid, men for os handler det om at stå bedst muligt fredag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Landstræneren vil ikke sætte navne på de 16, som skal spille mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

- Er der spillere, som frivilligt har meldt sig hos dig og sagt, de gerne vil sidde over mod Frankrig?

- Nej, ingen har meldt sig frivilligt.

- Hvilke fordele giver dig, at du i en EM-slutrunde, hvor konkurrencen plejer at være meget hård, har kunnet spille bredt i flere kampe, og nu kan gøre det igen mod Frankrig?

- Det gør forhåbentligt, at vi kan spille med mere overskud, friskere ben og klare hoveder. Dem vi møder har måske været mere pressede og har spillet tættere kampe. Når kampen mod Frankrig er overstået – ligegyldigt hvem der spiller – har vi haft 21 mand i brug. Det er der også andre hold har, men det er på grund af corona.

- Vi har gjort det fordi vi har været så dygtige. Et er at få brugt alle spillerne, men jeg synes ikke, at der er nogen der har spillet vanvittigt meget. Jeg ved godt, at Magnus Saugstrup spiller meget, når tingene spidser til. Det samme med Mathias Gidsel. Men ellers har vi egentlig fået fordelt både tid og kræfter rigtig godt under den her slutrunde.

- Flere af dine spillere har sagt, at selvfølgelig skal man spare kræfter mod Frankrig, men det vil være rart at sende dem ud inden finaleweekenden, for der er de altid ret dygtige. Hvad er det, Frankrig er så gode til?

- De har igennem mange år fået opbygget en vinderkultur. De ved, hvad der skal til for at vinde i en finaleweekend. Det gør Spanien også, specielt når det gælder EM. Vi har også udviklet os til at være et hold, der ved, hvordan man kommer op og slås med om de pæneste medaljer.

- Island håber på hjælp fra jer. Hvad gør du dig af tanker omkring, at kampen mod Frankrig har så stor sportslig betydning for et andet hold i forhold til at komme i semifinalen?

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark slog Island i en hård kamp. Nu har Island brug for dansk hjælp. Foto: Lars Poulsen.

- Ikke nogen. Jeg skylder ikke Island noget. Island skylder heller ikke mig noget. Der var heller ingen bitre miner fra vores side, da vi i 2020 røg ud af EM, da Island tabte til Ungarn. Sådan er det jo. Island har spillet sig i en situation, hvor de ikke selv kan afgøre det, og det er selvfølgelig ærgerligt for dem, at vi står med en kamp, hvor vi kan kigge fremad. Men jeg kan love Island, at de 16 spillere der går på banen gør det for at vinde. Det er vores fokus at gå ind og spille en god håndboldkamp, siger Nikolaj Jacobsen.