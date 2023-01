Nikolaj rørt: Det var fantastisk

Der var smæk på fredag aften i Malmö Arena. I den grad.

11.500 danske fans fik godt nok underholdning og en dansk 15 måls-sejr at feste til, men de formåede også at synge, juble og larme, så de ellers rutinerede spillere og trænere nede på halgulvet skuttede sig.

- Man kan jo ikke have et dårligt forhold til sådan en arena, når der sidder 11.500 og holder med én, sagde Mikkel Hansen til Ekstra Bladet efter opvisningen, der endte med dansk 43-28-sejr.

- Kan du stadig blive benovet og imponeret efter så mange år i international tophåndbold?

- Det tror jeg, vi alle kan. Det ville da være ærgerligt, hvis ikke man blev imponeret og satte pris på den opbakning, kom det voldsomt underspillet.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var ikke bleg for at uddybe:

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg er sindssygt glad for, at der kommer så mange. Det er imponerende, og det er jo med til, at det bliver så god en oplevelse for os.

- Jeg stod faktisk og blev lidt…sådan lidt…følelsesmæssigt rørt over at få lov at opleve det. Der er ikke mange hold, der på udebane til et VM har 12.000 i ryggen, sagde han.

Landstræneren anerkendte det belgiske spil. De fik trods alt lov at score hele 28 mål på Niklas Landin og Kevin Møller.

- Men de får alt for mange indspil i vores midtzone. Vi skal have mere højde på vores to treere inde i midten, og det skal vi hjem og snakke om. Det er alt for let for dem (Belgien, red.), sagde han,

Ellers var der ikke meget at vrisse over sådan en fremragende fredag aften.

- Vi løser tingene rigtig fint, der er god timing i spillet. Jeg er meget tilfreds, sagde han til Ekstra Bladet.