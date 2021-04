Nikolaj: Se mit nye knæ

Landstræneren har været under kniven og har fået kunstigt knæ

Nikolaj Jacobsen har fået det nye knæ, han egentlig helst ville have haft udskudt til lidt senere i livet.

Fynboen er trods alt kun 49, og om end han nærmer sig en rund mærkedag i løbet af dette kalenderår, så ved han, at den nys overståede knæoperation næppe bliver den sidste.

Kunstige knæ har også deres levetid, og fynboen kan se frem til, at den indopererede protese også skal skiftes på et tidspunkt senere i livet. Men den gik bare ikke længere, som han fortalte til Ekstra Bladet i et interview i marts.

Efter sidste samling var Nikolaj Jacobsen til forundersøgelse på Privathospitalet Hamlet umiddelbart efter, og i dag kan Nikolaj Jacobsen via de sociale medier demonstrere et venstre knæ med tilhørnde forbinding og et lønligt ønske.

’Jeg håber, du er bedre end det gamle knæ,’ skriver Nikolaj Jacobsen på Instagram.

Den nuværende landstræner og tidligere landsholdsfløj ødelagde sit knæ, da han ramlede sammen med en målvogter i Bundesligaen for over 20 år siden.

Fynboen har heroisk kæmpet med smerterne lige siden, og nu håber han, at dét helvede er et afsluttet kapitel.

Skal under kniven: De fjerner hele lortet!

Nu har hun taget konsekvensen

Mystikken letter: Mikkel ramt af corona