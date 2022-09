Nikolaj skærer igennem: - Gidsel kommer som en stjerne

Berlinerne skal til at finde støvkosten frem, for inden længe vil en dansker drysse stjernestøv udover den tyske storby.

I hvert fald hvis man skal tro Nikolaj Jacobsen.

Den danske håndboldlandstræner er nemlig helt sikker på, at Mathias Gidsel, der søndag eftermiddag kan få debut for Füchse Berlin, kommer til at tage Bundesligaen med storm.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Mathias bliver et hit. Jeg er slet ikke nervøs for det modsatte. Han kommer til at gøre det fremragende, ligesom han har gjort det i GOG og på landsholdet, siger Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet.

- Han kommer til som en stjerne. Det ville nu også være mærkeligt andet. Han er blevet kåret som den bedste højre back i samtlige slutrunder, han har været med til. Når det så er sagt, vil han muligvis opleve en større konkurrence, og det er også sundt for ham.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Skiftet til den tyske storklub blev egentlig annonceret sommeren sidste år, kort efter at han blev kåret til OL-turneringens bedste spiller.

Det er dog først fra denne sommer, at han kan trække den grønne trøje med det røde ræve-logo over hovedet, og det sker efter en længere periode, hvor han har siddet ude med en alvorlig korsbåndsskade.

Nu har han rykket teltpælene op og boet i Berlin i lidt over end en måned, og senere søndag skal han formentlig vise sig frem på højre back-positionen på halgulvet i Max-Schmeling-Halle, når modstanderen hedder Göppingen.

- Han skal nok ikke forvente at spille to gange tredive minutter hver gang, som han gjorde i GOG-tiden. Nu har han haft en tilværelse i Gudme, hvor han har kunnet lave fire-fem fejl i en kamp, uden at det har kostet noget på spilletidskontoen.

Annonce:

- Det kommer nok ikke til at ske i Berlin, for så er der altså bare nogle andre, der står klar, forklarer Nikolaj Jacobsen, der selv har nydt godt af Gidsels gåpåmod i de 35 landskampe, han har spillet, og via de 162 mål han har scoret.

- Nu har han jo været skadet og kommet til en ny liga. Han kan vel ikke forvente det hele spiller fra først fløjt?

- Nej, det er klart, at der også vil komme udfordringer. Der kan godt gå noget tid, inden han sprudler. Det vil kun være naturligt, når han skal vænne sig til et nyt land, sprog og omgivelser. Men mange af de ting, Mathias har gjort gennem karrieren, er unaturlige, griner landstræneren.

Kampen mellem Füchse Berlin og Göppingen starter klokken 16, og det er de to mandskabers første opgør i denne sæson.

Med sine glidende bevægelser og en imponerende fart skød Mathias Gidsel sig for alvor ind i danskernes hjerter, da han fik slutrundedebut ved VM i håndbold 2021.

Til januar 2023 venter endnu en VM-slutrunde.