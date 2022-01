Nikolaj styrede Danmark til storsejr

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Ganske forståeligt var landstræner Nikolaj Jacobsen i strålende humør efter sejren på 34-23 over Slovenien.

- Det var en perfekt dag. Vi er videre med to point til mellemrunden, og jeg kan spare spillere i kampen mandag mod Nordmakedonien.

- Jeg har rost mit hold i omklædningsrummet. Vi spillede rigtig godt, og første halvleg var virkelig en god håndboldkamp. Slovenien spillede også godt. Efter pausen blev vores forsvar en smule bedre, og så havde vi en rigtig god målmand.

- Landin havde en periode, hvor han reddede to straffekast og havde to andre store redninger, og så var vi foran med fem-seks mål. Derfra kontrollerede vi kampen ganske fint. Men indtil 40 minutter var det en meget tæt kamp.

- Du fik løst forsvarsproblemerne i første halvleg ved at gå frem i en 5:1-opstilling?

- Vi ved godt, at når Mathias Gidsel dækker backen i højre side, giver det lidt flere mål til modstanderne, men når jeg skal gøre det hele op, så giver han også mål i den anden ende. Han ender næsten altid på plus.

- Selv om jeg godt ved, at vi kan stille en anden opstilling, giver han vores kontrafase så meget, at det stadig kan betale sig. Og så synes jeg også i anden halvleg med Lauge og Magnus Landin eller Mads Mensah på backerne, at vores forsvar bliver en tand skarpere, men så mister vi til gengæld lidt på kontradelen. Det er hele tiden en afvejning.

Nikolaj Jacobsen fik brug for alle sine taktiske talenter i opgøret. Foto. Lars Poulsen.

- De slovenerne spillede med deres små hurtige spillere valgte vi at dække 6:0, og da de gik ind med mere skudkraft på backerne, gik vi op i vores 5:1, og det løste vi rigtig godt. Det løser også mange ting, når ens målmand tager tre straffekast og et hav af andre redninger, som gør, at vi kan trække fra og få kontrol på kampen. Jeg synes, vi spiller på et virkeligt højt niveau i 60 minutter

- Er du overrasket over, hvor overlegne I har været i de to første kampe?

I dag synes jeg ikke, vi var overlegne på nogen måde. Det var en meget jævnbyrdig kamp de første 40 minutter, og så er målmændene bare afgørende. Vi formåede at spille rigtig godt og koncentreret i 60 minutter. Det formåede Slovenien ikke. Vi blev ved med at trykke på, for vi vil gerne have to point med over samt en god målscore.

- I er sikre på gruppesejren. Vil du give nogen af nøglespillerne en pause i den næste kamp?

- Det er der ingen tvivl om. Der er nogen af mine spillere, der kører på halvandet år nu stort set uden ferie. Så kan vi give en pause på mandag til nogen af dem, der er meget belastede, vil vi selvfølgelig udnytte det.

Niklas Landin blev en afgørende faktor. Foto: Lars Poulsen.

- Mathias Gidsel fik et slag til sidst, hvor alvorligt er det?

- Han sagde at lige nu gjorde det ondt, men at han nok var klar. Jeg sagde til ham, det er godt. Du er også ung, du burde hele hurtigt, siger Nikolaj Jacobsen.

Den slovenske træner, Ljubormir Vranjes, havde kun roder til Danmark efter kampen:

- Tillykke til Danmark. Det var en fortjent sejr. Vi spillede en god første halvleg med en masse energi i både forsvar og angreb, men Danmark er et af de bedste hold i verden. Nøglen til at de kunne løbe fra os i anden halvleg, var Niklas Landin. Han havde en masse store redninger. Han var godt forberedt på os. Vi mistede vores fart lidt efter pausen, og det var en fortjent dansk sejr, siger slovenernes svenske træner.