Nikolaj tager to skader med til Tokyo

Emil Jakobsen vred fuldstændig rundt på sin venstre fod mod Sverige mandag aften i Hillerød, fløjen er blevet scannet og sågar også røntgenfotograferet, men forstuvningen er trods alt ikke værre, end at fløjen fra Kerteminde som udgangspunkt kan passe sin reservetjans som 15. mand.

Den kommende Flensburg-spiller er derfor med ombord, når Nikolaj Jacobsen sender sig selv og sit harpiksklistrede OL-mandskab mod Tokyo først på eftermiddagen.

Truppen samledes kl. 11 i Kastrup, og Morten Olsen var heldigvis også i stand til selv at slæbe kuffert og håndbagage frem til check-in-skrankerne. Playmakeren fik en lille forstrækning under det, der skulle have været en spurt under opvarmningen før testkampen mandag i Hillerød.

Men den rutinerede herre er vurderet kampklar på sigt, melder landstræneren over biltelefonen på vej Amager, Tokyo og Okinawa.

- Det går fint i den forstand, at begge flyver med, fordi vi nu er optimistiske i forhold til at få dem klar inden OL, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark vandt over svensken, og der blev jublet ved bænken undervejs. Nikolaj Jacobsen var alt andet end begejstret for indsatsen... Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Danmark spiller den første kamp lørdag den 24. juli mod Japan – der er altså alt i alt ti dage til at få især Morten Olsen klar. Emil Jakobsens rolle er jo fortsat reservens, efter som OL kun tillader 14 spillere på kamprapporterne.

- Emil er nok den, der først bliver klar, men det ser også relativt fint ud med Morten. Han er blevet undersøgt grundigt, og intet tyder på, at det er noget større, han har med sin venstre læg, siger landstræneren.

To mand ude af træningen op til OL giver selvfølgelig udfordringer for et hold, der viste alt andet en skræmmende styrke – specielt defensivt – mandag aften, hvor det trods alt dog lykkedes at snige en 31-30 sejr hjem over de blågule i VM-revanchen.

- Det sætter os selvfølgelig lidt tilbage specielt i forhold til at få Morten med og kørt ind på holdet, mens Emil jo alligevel ikke skal starter OL op. Sådan er vilkårene, siger Nikolaj Jacobsen.

Truppen flyver direkte til Tokyo og derfra sydpå mod træningslejren på Okinawa.