Nikolaj til eksamen - gæt hvem der er censor

Så er det langt om længe kommet så vidt: På lørdag skal Nikolaj Jacobsen forsvare sin hovedopgave og forhåbentlig bestå eksamen, så han kan kalde sig EHF Master Coach – for ellers bryder helvede løs før VM i Egypten i januar.

Fynboen har ganske vist leveret store præstationer og forbløffende nok helt uden stempler, firkantet hat og gyldne eksamenspapirer.

Han førte Aalborg til DM-guld, inden han drønede til Rhein-Neckar Löwen, som han to gange mod mange odds gjorde til tyske mestre, og – nå ja… Så vandt Danmark sit første VM-guld nogensinde i Boxen i 2019, og 48-årige Jacobsen blev i øvrigt kåret som verdens bedste træner samme år.

Helt uden papirer!

Hvad har du skrevet om?

- 5:1 forsvar som jeg kan li’ det.

Hvem er censor?

- Det er ingen ringere end borgmesteren!

Ulrik Wilbek fra Viborg?

- Ja!

Ulrik Wilbek så med, da hans elev Nikolaj Jacobsen og holdet fik en rigtig skidt start på EM i januar med nederlag til Island. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Det forlyder, at parterne mødes på neutral bane i Horsens, og der er jo meget på spil for en mand, der altid har haft harpiks på fingrene – men i nogen grad har følt et vist ubehag ved at være klistret til skolebænken for at få den Master Coach, som er en forudsætning for at få Pro Licence, der fra januar i år har været et krav fra EHF.

Nikolaj Jacobsen og assistent Henrik Kronborg fik dispensation under EM i Sverige i januar, og det gik jo i øvrigt også helt skidt for Danmark, så det er vel helt indlysende, at man bare SKAL have den Master Coach for at blive en succes…

Nå, det går nok. Da Nikolaj Jacobsen i 2004 vendte hjem til Danmark med et grundigt smadret knæ, var det Ulrik Wilbek, der hentede fynboen til Viborg, hvor han kom i lære hos mesteren selv som spillende assistenttræner.

Derefter smuttede Wilbek tilbage til DHF og vandt et par titler med det herrelige landshold, inden han blev sportschef i forbundet og efter OL-guldet i Rio fornyede sine politiske ambitioner i den fine gamle logeby i Midtjylland.

Ulrik Wilbek skal tage stilling til en hovedopgave, der fylder 18 tæt udfyldte sider.

Har det ikke været hårdt?

- Der er mange billeder i, beroliger Nikolaj Jacobsen.

Han fylder i øvrigt 49 år dagen efter.

