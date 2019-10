Nikolaj tvunget i skole: Kan koste EM

AARHUS (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen kalder det ’lidt respektløst’, at han er blevet tvunget til at plante røven på skolebænken med mødepligt for at gennemføre EHF’s Master Coach-uddannelse.

Han vil gerne lave opgaverne, men fynboen kan ikke forstå, at han – og assistenten Henrik Kronborg – skal deltage i al klasseundervisning.

Nikolaj Jacobsen møder en vis grad af forståelse hos sin sportschef Morten Henriksen, der i øvrigt selv har uddannelsen.

- Nu kender jeg jo Nikolajs nuancererede tilgang til uddannelse, siger han og griner.

- Nej, det er jo ikke så simpelt. Jeg anerkender, at vores uddannelsessystem nogle gange er en lille smule stift i forhold til at godtgøre det, man i gamle dage kaldte mesterlære. I min verden er den også en uddannelse, siger Morten Henriksen.

- Det er også den, der fungerer helt praktisk på håndboldbanen mellem spillerne, og derfor er det helt naturligt, at den også tæller i trænerverdenen. Der er systemet stift, og det kan jeg godt forstå, Nikolaj synes. Omvendt håber jeg – og ved – at Nikolaj også har den tilgang, at al ny viden og uddannelse må være godt, siger sportschefen.

- Jeg hylder EHF’s tanker om, at der skal være nogle kriterier, og at man skal have gennemgået forskellige uddannelser for at komme op på højt niveau. Det kan ikke passe andet, end at uddannelse MÅ berige vores sport. Men vi skal selvfølgelig sørge for, den er relevant.

Den tager ca. 300 timer. Er den umanerligt langtrukken i dansk regi?

- Nej, og jeg er helt sikker på, man ikke noget sted kan gennemføre den på to weekender, så det har Nikolaj ikke ret i. Der er et mindstekrav på timer, og det gælder alle lande, og jeg er stolt af, at vi i Danmark står forrest ved at gøre tingene ordentligt med en solid uddannelse, siger han.

- Situationen med Nikolaj og Henrik Kronborg skyldes jo, at de alt for sent er kommet i gang med uddannelsen.

Han har jo ikke haft tid!

- Nej, men han skulle være begyndt, da han var i Aalborg eller endnu tidligere i Viborg og BSV. Problemet er jo, at de ER for gode til at gå på den uddannelse, men de SKAL have den.

Er der slet ikke noget, der hedder merit i håndbold?

- De har også fået dispensation. Hvis du spørger Nikolaj og Henrik, så er de ikke mødt op til alle samlinger, kan jeg godt afsløre. De var forhindret i foråret, så de slap med at lave opgaverne og sprang klasseundervisningen over. Men ellers skal vi ikke bøje de EHF-regler, der er.

- Det er også ærgerligt, hvis det kommer til at lyde sådan, at vi ikke tror, uddannelse kan gave vores sport. Men lige som vi træner meget, skal vi også øve på trænerbænken, og man kan altid lære noget uanset erfaring.

- Men det er klart, der er en vis forskel, når Henrik og Nikolaj møder ind på Master Coach sammen med nogle, der har mindre erfaring. Det synes jeg selvfølgelig også, man skal have respekt for, siger Morten Henriksen.

Skal de have dispensation til EM?

- Ja, det skal de.

Har de fået den?

- Nej, vi er i gang med det nu.

Det er ikke helt sikkert, de kan få lov til at sidde der i Malmø?

- Neeej, det er det faktisk ikke. Fra januar siger reglen, at vi skal have én på bænken, der har Pro Licence, og det har de ikke.

Men hvis holdlederen har den, er alt fint?

- Ja, der står ikke noget om, hvem det skal være.

Er det ikke åndsvagt?

- Jaeh… Det ved jeg ikke. Du kan sige, så er der et lederteam, hvor en har den. Jeg synes jo, det vigtige i denne snak er, at vores sport prøver at tage et step op og bygger oven på ren mesterlære med en uddannelse, der handler om andet end fløjkryds.

- Vi har åbent og ærligt fortalt, at vi ikke kunne nå det, fordi de var ophængt, så jeg går da ud fra, EHF giver dispensationen. Nikolaj er jo færdig til sommer.

Hvad nu, hvis han dumper?

- Det gør han ikke. Det er han for dygtig til!

