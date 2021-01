Nikolaj: Vi går vi efter guldet!

Landstræneren vender skytset mod pressen, der for tre år siden undervurderede Sverige i EM-semifinalen

- Det var en hård kamp, men jeg synes, vi i dag løser vanvittigt mange gode ting – specielt angrebsmæssigt. Vi dækker også godt i første halvleg og lukker alligevel 16 mål ind. I anden halvleg er vi mere pressede, Niklas har få men store redninger på frie skud.

I mangler at holde hullerne åbne.

- Det er klart, at de føringer skulle vi gerne passe lidt bedre på. Den ene gang er vi i undertal, og den anden gang brænder vi to store chancer. Men vi må også bare slå fast, at vi møder et klassehold. Stor ros til Spanien.

Det er jo kun et spørgsmål om millimeter på den sidste spanske afslutning!

- Nej, vi er glade for, at den valgte at slå ned til den side, haha.

Nikolaj Jacobsen var meget tilfreds med Morten Olsen, der har luret længe og slog til, da det var nødvendigt.

Det virker også som om, Mikkel er frisk igen!

- Det så ud som om, at en enkelt dag med lidt mad i kroppen har gjort underværker.

Han var helt forrygende!

- Ja, det må jeg sige. Det er noget af det bedste, jeg har set fra hans side længe. Man skal huske på, vi spiller mod det mest rutinerede landshold med nogle unge drenge, der er med for første eller anden gang. Det er imponerende. Og så er det fedt, at to af vore mest rutinerede, Morten Olsen og Mikkel, går ind og tager så meget ansvar.

Hvad med ham der? (Gidsel står ved siden af)

- Jamen, han fortsætter jo bare. Han har gjort virkelig meget godt for vores hold, og defensivt gør han det også fremragende i dag…

Nu går I vel efter guldet?

- Ja, men det gjorde vi også inden i dag. Men vi ved, vi skal op mod et virkeligt velspillende svensk hold, der dækker godt, har gode målmænd og er ekstremt dygtige i kontrafasen. Det bliver en udfordring for os.

De siger, at I er favoritter. Hvordan klinger det i dine ører?

- Jamen, det siger alle hold.

Men hvordan opfatter du det?

- Jeg er da glad for, at de synes, vi er bedre end dem, haha. Nej, det ved jeg ikke, Jan. Jeg tænker at I pressefolk forhåbentlig også har lært noget af EM i 2018, da det blev kørt op, så svensk håndbold nærmest ikke kunne spille, da vi mødte dem i semifinalen.

Den tabte I!

- Ja. En dansk presse undervurderede totalt Sverige, og det blev en kæmpe motivationsfaktor for dem. Jeg synes, de og vi har fortjent noget bedre denne gang, så derfor har jeg det sådan, at i en VM-finale er der ikke nogen favoritter. Dem, der spiller bedst, vinder. Det håber og tror jeg, vi kan!

