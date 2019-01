Nikolajs benhårde svensker-plan: Der skal ikke fedtes rundt

HERNING (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen ankommer til pressemødet før kampen mod Sverige med høretelefoner i ørerne. Han foretrækker rockmusik og gerne også noget country som afslapning- og afstresningsmusik.

Han tager lige et sidste vers med, inden han retter opmærksomheden mod de mange pressefolk fra Danmark, Norge og Sverige, som har slået ring omkring ham ved indgangen til Boxen.

Det første spørgsmål er lige til. Hvordan vil han gribe kampen mod Sverige an?

- Vi skal først og fremmest videre til semifinalerne i Hamborg. Det er det vigtigste. Vi skal op mod et godt fysisk hold, som kan stå defensivt på os i deres 6:0-forsvar. Det skal vi have løst, og spillet bliver forhåbentligt lidt mere rytmisk, end det blev mod Egypten.

- Sverige er et hold, vi har stor respekt for og som spændte ben for os ved sidste slutrunde i Kroatien.

- Vi har forberedt os godt, og vi skal forsøge at udnytte, at de gerne vil skifte to mand ud i forsvar-angreb. Det bør give os nogle muligheder for kontraløb.

- Man kan godt se på svenskernes hold, at Jim Gottfridsson på grund af en skade ikke spiller. Han har været den bærende figur specielt angrebsmæssigt. Det gør, at det er nogle andre, vi skal forholde os til. Ved EM sidste år var Jim rigtig ond ved os. Nu skal vi have lidt mere opmærksomhed på Linus Arnesson.

Jim Gottfridssson jubler efter at have scoret mod Ungarn i den indledende runde. Nu er han skadet og ude af VM. Foto: Ritzau Scanpix.

- I kan tåle at tabe med fire mål. Hvad får det af betydning?

- Forhåbentligt ingen. Men kommer vi i en svær situation til sidst i kampen, er de fire mål da en fin polstring at have. Som udgangspunkt er vores opgave at gå ind og spille 100 procent fra starten af og sætte Sverige under tryk. Vi skal ikke spille henholdende og ligge og fedte boldene rundt. Det kommer der ikke noget positivt ud af.

De seneste kampe er der blevet trukket store veksler på spillere som Mikkel Hansen, Magnus Landin og Rasmus Lauge. Men landstræneren afviser, at de ikke har fået pauser nok.

Magnus Landin er den dansker, der har spillet flest minutter ved slutrunden. Foto: Jens Dresling.

- Der er kun en kamp, hvor de ikke har haft pauser. Mod Egypten fik begge spillere da rigeligt med pauser. Mikkel dækkede fløj.

- Er det at give ham en pause?

- Ja, det er det. I mine øjne belastes man ikke på samme måde som på backen. Og Lauge får da mere pause her, end han gør på sit klubhold. Mod Egypten var han i første halvleg ude i det sidste kvarter i forsvaret, og i anden halvleg havde han også en pause, indtil vi gik over til at spille syv mod seks.

- Magnus Landin spiller rigtig meget, og det gør han, fordi Casper U. Mortensens knæ desværre ikke er i den fremgang, vi havde håbet på. Casper er ikke i stand til at spille specielt meget. Han er stadig hæmmet og er lige nu med som gardering for Magnus. Vi kan ikke give Magnus flere pauser, siger Nikolaj Jacobsen.

- Er du generelt tilfreds med holdets fysiske tilstand?

- Det er jeg. Det er klart, at Nikolaj Markussen og Morten Olsen ikke har spillet specielt meget de sidste par kampe. Det er der to grunde til. Dels har de været tætte, og så er dem, der spiller på deres positioner nok de to bedste spillere, vi har. Det er Mikkel Hansen og Rasmus Lauge. Når de spiller på højt niveau, bliver spilletiden mindre til de to andre, siger Nikolaj Jacobsen.

