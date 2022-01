Nikolajs dilemma: Hvad gør vi?

Når Danmark onsdag aften går ind til den sidste gruppekamp mod de olympiske mestre fra Frankrig, er det med visheden om, at der venter en semifinale fredag.

Det er så til gengæld også det eneste, der er sikkert.

Hvem Danmark skal møde i fredagens semifinale i Budapest afgøres således først i dag, selvom den anden mellemrunde-gruppe blev afgjort tirsdag.

Her vandt Spanien gruppen foran Sverige, der takket være et stort comeback mod Norge snuppede den vigtige andenplads.

Danmark fører i øjeblikket gruppen foran Frankrig og Island, og en førsteplads vil betyde, at Sverige venter i semifinalen. Det sker, hvis Danmark vinder eller spiller uafgjort i aften.

Taber Danmark til Frankrig, så overtager Frankrig førstepladsen. Begge hold vil være på otte point, men Frankrig vil jo i sagens natur være bedst indbyrdes.

Agustin Casado Marcelo er spansk topscorer med 30 fuldtræffere. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

- Mit standardsvar

Og hvem vil Danmark så helst møde?

Nikolaj Jacobsen gjorde os ikke meget klogere på gårsdagens pressebriefing, da han blev spurgt, om Spanien, Sverige eller Norge var favoritten. Norge blev senere tirsdag sendt ud.

- Det bliver mit standardsvar. Jeg vil gerne møde et hold, jeg kan slå. Alle tre er dygtige hold. Når vi når her hen i turneringen, handler det om kræfter og om små ting, der afgør, hvem der kommer til at stå på hvilke skamler, lød det diplomatisk.

Spanien har vundet seks af sine syv kampe relativt knebent og slog blandt andre Sverige med fire mål, men tabte til Norge. Sverige har ligeledes vundet seks af syv kampe - endda noget mere overlegent end Spanierne.

Mathias Gidsel har spillet meget og kunne sikkert godt bruge et hvil mod Frankrig. Foto: Jens Dresling

Kan sende Frankrig ud

Selv om Nikolaj Jacobsen er ligeglad, om han skal møde Spanien eller Sverige, så er der en anden vigtig detalje, han skal have med i ligningen, når han overvejer at spare stjernerne i den sidste gruppekamp.

Hvis Danmark slår Frankrig, åbner det muligheden for at Island kan snuppe Frankrigs semifinaleplads. Det sker, hvis Island onsdag eftermiddag slår Montenegro. Det vil sende både Frankrig og Island på seks point, og Island vil trække det længste strå, fordi de smadrede Frankrig med otte mål i deres indbyrdes opgør.

Frankrig slog senest Danmark i OL-finalen i august og var på forhånd regnet som en af Danmarks værste modstandere. Men Nikolaj Jacobsen var tirsdag ikke meget for at afsløre sin plan mod Frankrig, selv om han kraftigt insinuerede, at der kommer ændringer.

- Jeg har sagt, at den vigtigste kamp er på fredag (semifinalen, red.) og det er det, der tæller.

- Jeg har sagt, at vi vil gerne gå ud og vinde over Frankrig, men det bliver på præmissen om, at den vigtigste kamp er semifinalen. De 16, der kommer til at spille mod Frankrig, vil selvfølgelig gå efter at vinde. Det vil vi altid, men for os handler det om at stå bedst muligt fredag, lød det fra den danske landstræner.

Danmark møder Frankrig klokken 20.30 i en kamp, du kan følge direkte på ekstrabladet.dk.

Allerede klokken 15.30 møder Island Montenegro, mens Holland og Kroatien spiller i mellemtiden.