Nikolajs EM-poker: Tre mand spiller Sorteper

VEJLE (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen udtog mandag sin nettotrup til EM midt i et byggemarked spækket med søm, kroge, slagnitter, dybeler, rawplugs og skrue-bolte, og landstræneren fyldte så kurven med lidt for meget af det hele.

19 mand kæmper frem til 10. januar om 18 pladser, der reelt dækker over 16 indskrevne og to reserver, men eftersom fynboen må skifte ud seks gange i løbet af slutrunden, indgår de 18 på sin vis på nogenlunde lige fod fra start.

Umiddelbart ligner det en benhård Robinson-duel mellem Lasse Andersson, Jacob Holm og Michael Damgaard om de sidste pladser i kontingentet af højrehåndede skytter i den færdige trup, der indleder EM 11. januar i Malmø mod Island.

René Toft er tilbage! Til gengæld er lillebror Henrik fortsat ulykkeligt ude med en hjernerystelse, der nu på tredje måned gør sallingboen ukampdygtig.

René Toft Hansen blev vædret voldsomat af Magnus Gullerud i Danmarks sidste gruppekamp mod Norge under VM. Danmark vandt - ligesom det også blev tillfældet senere i VM-finalen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den 35-årige storebror blev i januar tacklet i smadder af norske Magnus Gullerud og måtte efterfølgende have sin ene lyske under kniven. Kontrakten i Veszprem løb ud, og René Toft er nu fortrukket til noget roligere kampforhold i Benfica i Portugal.

Simon Hald, der fik et fint gennembrud under VM, er ude med et ødelagt korsbånd, så René Toft, brigadegeneral Henrik Møllgaard plus Anders Zachariassen og unge Magnus Saugstrup skal modstå et vist tryk i et udfordrende EM.

Er du ved at være lidt ramt på store streg- og forvarsspillere?

- Jaah. Det er da klart, at Hald og Henrik er to spillere, der havde haft gode chancer for at være med blandt de 18. Til gengæld er det glædeligt, at René er kommet tilbage 100 procent frisk og fit og har været det i et stykke tid, siger Nikolaj Jacobsen.

Men niveauet i Portugal…

- Det er ikke alle portugisiske kampe, der er på det højeste niveau, men de har spillet nogle Europa Cup-kampe, og så har René jo noget erfaring, som vi altid kan bruge.

Hvad kan han holde til? To gange et kvarter pr. kamp?

- Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Vi skal vel tilbage til 2012, sidst han spillede to gange et kvarter. Det er heller ikke meningen. René skal komme ind og stabilisere vores forsvar med sin erfaring.

- Så har jeg Anders Zachariassen, der har gjort det fantastisk, efter han har fået en større rolle på landsholdet, og så skal René ind og hjælpe. Og i perioder, når vi skal toppe vores forsvar og lukke helt i, så skal René jo samme med Mølgaard stå for det, siger landstræneren, der glæder sig over, at Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup dækker sammen i Aalborg til hverdag.

- På den måde er jeg ikke så nervøs, men det er klart, at hverken Anders eller Magnus er de mest erfarne, erkender Nikolaj Jacobsen, der garanterer, at René Toft stiller skadesfri mellem jul og nytår.

Du starter med en trup på 19?

- Det er frem til 10. januar. Så er der én, der rejser hjem.

Et udskilningsløb?

- Nu vil jeg ikke gå for meget ind i det, men vi skal i løbet af de 12 dage finde ud af, hvad det er, vi går med, siger Nikolaj Jacobsen, der i oktober var meget begejstret for Michael Damgaard, der fortsætter med at tordne mål ind for Magdeburg.

Men Lasse Andersson kan være en joker:

- Lasse har den egenskab frem for fire-fem af de andre, at han kan noget defensivt, og da Magnus Landin heller ikke dækker meget back i Kiel, er Lasse med, fordi han har nogle defensive kvaliteter, vi kan få brug for, siger fynboen, inden han deler kort ud til Sorteper…

